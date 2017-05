Shakira ya es número 1 con 'El Dorado' en solo media hora

Etiquetas

Este 26 de mayo Shakira ha sacado a la venta su nuevo disco, 'El Dorado'. El álbum cuenta con 13 canciones que incluyen sus últimos éxitos 'Me Enamoré', 'Chantaje', 'Déjà Vu' y 'La Bicicleta'.

Estos temas se suman a las otras canciones de su disco como 'Nada', 'Amarillo', 'Perro Fiel' junto a Nicky Jam, 'Trap' con Maluma, 'Comme moi' con el francés Black M, y 'Toneladas', así como tres canciones en inglés llamadas 'When a Woman' ('Cuando Una Mujer'), 'Coconut Tree' ('El Cocotero') y 'What We Said' ('Lo Que Dijimos'), al lado de Magic!

El Dorado es el primer disco en español desde Sale el Sol (2010) y el primer disco en general desde Shakira (2014), álbum en inglés. Por ese motivo, era de esperar que sus fans estuviesen de lo más ansiosos por escuchar el nuevo trabajo de la artista que aún no sabe como va a organizar la gira con sus dos hijos.

Esta expectación ha conseguido que en tan solo media hora, 'El Dorado' de Shakira fuese ya número 1. Emocionada y agradecida a su público, la propia Shakira ha dado la buena noticia en su cuenta de Instagram.

Además, la presentación mundial del disco ha tenido lugar en Miami donde la artista derrochó talento al lado de uno de sus colaboradores, Nicky Jam, con el que cantó su tema Perro Fiel.