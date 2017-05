Shakira, a pocas horas de salir su nuevo disco: "No sé como voy hacer una gira con dos niños, pero lo voy a intentar"

Etiquetas

La artista Shakira no puede estar más feliz. Al éxito en el ámbito personal con una familia maravillosa se le junta el triunfo de su nuevo disco. Y es que aunque todavía no esté a la venta, la joven ya ha enseñado al mundo cuatro de los temas que forman parte de El Dorado, consiguiendo arrasar en la playlist de medio mundo.

Primero nos hizo bailar al son de La bicicleta, el temazo que contó con la colaboración del cantante Carlos Vives, una canción de lo más pegadiza con una fusión exquisita de vallenato con ritmos urbanos. Y tras un fuerte éxito... ¡Tenía que llegar otro mejor! Y es que después de arrasar junto a Carlos, pareja de Gerard Piqué contó con la colaboración de Maluma y consiguieron enamorarnos a todos con el éxito Chantaje.

Después llegaron Deja Vu, en colaboración con Prince Royce y hace no mucho se estrenó Me enamoré, un tema dedicado a su pareja y a cómo se conocieron. Tras estos cuatro lanzamientos sus fans están deseando que se estrene el disco al completo, El Dorado.

Pues bien queridos fans, estáis a unas horas de su estreno ya que mañana sale a la venta el nuevo disco, muy esperado con títulos de canciones como Nada, Amarillo o Perro fiel, entre otra y que contará con la colaboración de otros artistas como Nicky Jam o el francés Black M.

Para la artista, su nuevo disco es sin duda un reencuentro con la inspiración: "Me encontraba frente a ese lienzo en blanco sin saber exactamente qué camino tomar creativamente, era difícil compaginar la madre con la persona creadora y no sabía si lo podría lograr".

Y aunque no estaba entre sus planes, al final la madre de los hijos de Piqué se encontró con El Dorado: "Decidí no hacer un álbum, voy hacer canciones. Y de pronto hice tantas, tantas canciones, una detrás de otra, que acabé con un álbum cuando menos me lo esperaba".

El nombre del disco, El Dorado, es en honor a una de las historias mitológicas de su país: "El Dorado es una historia esta llena de un halo de misterio, de fantasía", afirma la cantante.

En cuanto a los diferentes artistas y estilos que combina en un solo disco, Shakira está muy feliz de haberlo logrado: "Este disco bebe de diferentes fuentes. Las combinaciones son infinitas cuando se trata de crear y yo misma soy una fusión de culturas". Y continúa diciendo: "Mi música es un reflejo de esta fusión en la que me he convertido".

Sobre su vuelta a los escenarios, la joven no lo descarta: "Yo creo que sí. No sé cómo lo voy hacer, no sé como voy hacer una gira con dos niños pero lo voy a intentar". Y además, la joven afirma: "Tengo muchas ganas de volver a los escenarios y una de las motivaciones es hacerlo por mis hijos, vivir esta experiencia con ellos, es una de las cosas que más me incentiva y también volver a encontrarme con mi público".