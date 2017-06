Shakira: "Los resultados han sido impresionantes después de casi un año de trabajo"

Etiquetas

Shakira presenta su nuevo disco El Dorado en la ciudad de Barcelona y lo hace con una fiesta por todo lo alto en El Convent Dels Ángels en el que dio un concierto de lo más especial para todos los asistentes. Sin duda el principal ausente en la cita fue Gerard Piqué y es que el futbolista se encuentra cumpliendo con sus compromisos profesionales con la Selección Española.

Aunque Piqué no estuvo en el concierto, la cantante contó con el apoyo de su familia política y es que los padres de futbolista, su hermano Marc y hasta su abuelo, Amador Bernabéu, estuvieron allí junto a Milan y Sasha que demostraron que son unos verdaderos seguidores de la música de su madre.

De lo más orgullosa por todos los éxitos que ha conseguido con su nuevo disco, Shakira confesó que se sentía de lo más orgullosa de no haberse apartado definitivamente de la música y es que gracias al apoyo de su familia, ha regresado a los escenarios.

"LOS RESULTADOS HAN SIDO IMPRESIONANTES DESPUÉS DE CASI UN AÑO DE TRABAJO"

CHANCE: Un día especial.

Shakira: Sí, mucho. Muy contenta de estar aquí.

CH: ¿Contenta con tu nuevo disco?

Shakira: Feliz, imagínate, los resultados han sido impresionantes después de casi un año de trabajo, preparándolo, estoy muy feliz de poder compartirlo.

CH: ¿Qué se siente al ser número uno en media hora?

Shakira: Se siente que estoy soñando, no me lo esperaba, de verdad, cuando lanzamos este álbum yo creo que me iban a decir ya entró al Top cinco en algunos países pero cuando me dijeron que el Número 1 en 37 países no me lo podía creer.

"GRACIAS A DIOS QUE ENCONTRÉ OTRA VEZ EL INCENTIVO PORQUE AHORA TENGO MÁS GANAS QUE NUNCA DE SALIR A CANTAR"

CH: ¿Cuál es el secreto?

Shakira: Yo me siento muy agradecida, es lo único que sé. Me siento muy agradecida con mi público por acompañarme en cada aventura en la que embarco, cuando siento tanto cariño me emociono.

CH: Estás a punto de llorar.

Shakira: No, tampoco tanto.

CH: Leíamos hoy que decías que estuviste a punto de dejar la música para centrarte en tu faceta como madre.

Shakira: Son cosas que se le pasan a una por la cabeza en una noche loca pero para eso tiene uno la familia a la que le importas y te ponen los pies en la tierra. Gracias a Dios que encontré otra vez el incentivo porque ahora tengo más ganas que nunca de salir a cantar, de hacer una gira.

CH: ¿Lo echabas de menos?

Shakira: Sí, lo echaba mucho de menos. Hay una persona creadora en mí que no puede vivir sin esto.

CH: Le debemos a Gerard que te veamos cantar de nuevo.

Shakira: Bueno, él es un apoyo definitivamente impresionante, un apoyo determinante, obviamente sin el apoyo de la familia, de la gente que más cerca tienes es imposible lograr nada.

SHAKIRA: "TENGO EL MISMO DESAFÍO DE TODAS LAS MADRES QUE TRABAJAN"

CH: ¿Podrás con todo?

Shakira: Pues estamos en ello, tengo el mismo desafío de todas las madres que trabajan y estudian y las mismas ganas de nutrir a mi familia, darle todo lo que necesitan pero también de estar por mí un poco.

CH: ¿Qué significa tener a tus hijos aquí?

Shakira: Bien, pero se me están durmiendo y quiero cantar antes de que se me duerman.

CH: ¿Te sientes querida por los catalanes, los americanos dicen que no te queremos?

Shakira: Mucho, pero mucho, yo los quiero, quiero a Cataluña y quiero a España.