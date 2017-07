Pet Shop Boys aterrizan en Madrid con un gran éxito en el Teatro Real

Etiquetas

El dúo británico Pet Shop Boys aterriza en la capital madrileña y lo hace en un escenario de lujo, el del Teatro Real. El*Universal Music Festival 17*se suma a la celebración del Bicentenario del Teatro Real con una programación especial y única, para disfrutar de grandes*artistas del pop, rock, jazz o flamenco y la pasada noche fue el turno de los reyes del pop.

EL DÚO PET SHOP BOYS ARRASA EN EL TEATRO REAL DE MADRID

Como no podía ser de otra forma fueron muchos los rostros conocidos que se dieron cita en el Teatro Real para disfrutar de un concierto único y ese fue el caso de Asier Etxeandía, Natalia Verbeke, Luis Canut y Patricia Pérez, Alaska y Mario Vaquerizo, Pepón Nieto, Topacio Fresh, Marta Torné, Yolanda Ramos o Eugenia Martínez de Irujo entre otros.

Como no podía ser de otra forma todos los asistentes se confesaron grandes seguidores del dúo y es que sin duda han marcado una época en el mundo de la música. De lo más sonriente Patricia Pérez comentó que es una mujer 'disfrutona' y es que intenta exprimir al máximo cada momento.

CHANCE: ¿Dispuesta a disfrutar?

PATRICIA PÉREZ: Claro, yo lo doy todo en todos los conciertos. Yo soy muy fan de todo a lo que voy, me gusta y lo disfruto.

CH: ¿Eres bailonga?

P.P: Bueno soy vergonzosa y bailonga, que no es incompatible.

PATRICIA PÉREZ: "RAPHEL ESTÁ PERFECTO SIEMPRE, ES UN AMOR, ES UNA PERSONA QUE SE CUIDA MUCHÍSIMO"

CH: ¿Quién baila más de los dos?

P.P: Depende de la música. Luis es bastante bailón, los dos bailamos bastante.

CH: Pero lo de vergonzosa en ti no me lo creo.

P.P: Bueno, sí, soy un poco vergonzosa.

CH: Pero si os venís arriba en Instagram.

P.P: No te creas que me gusta ser el centro de atención allá donde voy. Me siento querida y parece que tal, pero no, no tanto.

CH: Te roba protagonismo.

P.P: Que me lo robe, siempre y cuando sea él yo le dejo que haga lo que quiera, no tengo afán de protagonismo.

CH: ¿Planes de verano?

P.P: Nos vamos a Ibiza como todo el mundo, porque esto es así, hace tres años que no voy, que por trabajo no he podido ir antes, voy a Vigo que si no voy a mi tierra para mí no hay verano, ir a casa de mis padres, ponerme en el regazo de mi madre y luego pues nos iremos a lo mejor por ahí, a una isla muy bonita.

CH: ¿A Ibiza con Raphael, con Amelia?

P.P: Sí.

CH: ¿Cómo está Raphael?

P.P: Raphael está perfecto siempre, es un amor, es una persona que se cuida muchísimo pero como todo artista de ese nivel pues tiene sus momentos pero vamos, nada raro. No pasa nada, él seguirá como está hasta ahora y ya está.

CH: ¿Tenía una faringitis?

P.P: Bueno sí, pero se lo podéis preguntar a él porque yo os lo voy a contar todo en positivo, es lo único que siento.

CH: ¿Cómo va el embarazo de Ana Bono?

P.P: Claro, es súper positivo, ella está encantada, la familia también y muy bien, pero no me preguntéis por mis amigos.

CH: ¿Es una niña?

P.P: Sí, es una niña por fin, pero aunque fuera un niño tampoco pasa nada.