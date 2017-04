El bajista y cantante Bob Stroger actuará este martes en el Museo de la Evolución Humana de Burgos

Etiquetas

El bajista y cantante Bob Stroger, una de las grandes leyendas vivientes del blues, actuará este martes, 18 de abril, en el Museo de la Evolución Humana (MEH) en un concierto que tendrá lugar en el salón de actos del museo con entrada libre hasta completar aforo.

Stroger es un bajista, cantante y leyenda del Blues y parte de la historia de la música afroamericana del pasado siglo XX. Nació en una pequeña ciudad del suroeste de Missouri donde vivía en una granja.

Posteriormente se trasladó a Chicago en 1955 y vivió en la parte trasera de un club donde tocaban Howlin' Wolf y Muddy Waters. Allí aprendió de su cuñado Johnny Ferguson que tocaba con su banda 'The Twisters' y creó su banda con su primo Ralph Ramey y su hermano y empezaron a tocar en un club donde tocaba Memphis Slim.

Tocaría en diferentes bandas pero no triunfó hasta que no empezó a tocar con Rufus Forman y Eddie King. El nombre de la banda era 'Eddie King y The King's Men' y tocaron durante 15 años pero luego se separaron y formaron la banda Eddie King y Babee May y 'The Blues Machine'.

Stroger decidió tocar solo durante dos años hasta que finalmente fue invitado a tocar el bajo con Jessie Green, Morris Pejo y Otish Rush.