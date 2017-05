Swing este jueves en el auditorio de Tomares con el 'Stompin' in joy' de O Sister!

Etiquetas

El musical de swing 'Stompin' in joy', de la compañía sevillana O Sister!, aterriza en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares este jueves, tras su éxito en el teatro Lope de Vega y su gira por diversas ciudades españolas.

Un espectáculo único de música, canto y baile que hará retroceder al público a las primeras décadas del siglo XX, haciéndole disfrutar de uno de los géneros musicales más populares y exitosos de los años 30, el swing, que se puso de moda en Estados Unidos a finales de los años 20 y luego se extendió a Europa, convirtiéndose en símbolo de toda una ápoca.

Las entradas están a la venta al precio de seis euros para abonados al Carnet Socio-Cultural o a las instalaciones deportivas municipales, y 10 euros, para el público en general. Se pueden adquirir en el Servicio Municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Tomares.

La prestigiosa compañía sevillana O Sister!, que desde sus orígenes homenajea al swing de las primeras décadas del siglo XX, trae a Tomares este nuevo espectáculo 'Stompin' in joy' (literalmente, "zapateando de alegría") que deleitará al público con un amplio repertorio en el que se incluyen desde las típicas canciones de la edad de oro del swing hasta temas propios, compuestos por la propia compañía en 2016, siempre en ese estilo más cercano al jazz popular y bailable que les caracteriza.

Música alegre junto con letras sencillas y pegadizas para sus canciones originales, que abarcan desde temas cotidianos de tono desenfadado como 'The baby rag' y 'Please, don't talk to me before my morning coffee' hasta el habitual inconformismo de una banda que reivindica el papel de las mujeres compositoras e intérpretes en la historia del jazz con signos de exclamación o -como también se conocen- de admiración ('Keep your head up, sister!' y 'Nowzah').

'Stompin' in joy' es el tercer LP de O Sister!, su cuarta referencia discográfica, en el que por primera vez se estrenan como compositores. Una obra que muestra la consolidación y madurez de este sexteto, así como la evolución de su sonido hacia el jazz más primigenio, el dixieland, estilo que han ido adquiriendo e integrando desde su gira por Nueva Orleans (EE.UU.) a finales de 2014, sumando instrumentos tradicionales como el banjo y la washboard (tabla de lavar).

De esta experiencia y tras ocho años de investigación musical, surge el sonido que identifica a O Sister! Un sonido que se reapropia de los géneros mencionados para llevarlos un paso más allá. Reunión de talentos, gran trabajo de producción de Jordi Gil en los Estudios Sputnik, grabando a la antigua usanza pero sacando partido a los medios actuales para un disco que toma también de Nueva Orleans su espíritu luminoso frente a las adversidades.