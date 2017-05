The Handsome Family presenta el jueves en Avilés su décimo trabajo 'Unseen'

Etiquetas

La banda norteamericana The Handsome Family presentará este jueves en Avilés su décimo trabajo, 'Unseen'. Su cita con el público avilesino será a las 21.00 horas en el Teatro Palacio Valdés.

El Ayuntamiento de Avilés recuerda en nota de prensa que el reconocimiento masivo les llegó gracias a 'Far from any road', tema principal de la serie True Detective.

Sus canciones mezclan el espíritu de los Apalaches, el psych-rock y las melodías inspiradas en Tin Pan Alley "para evocar un mundo en el que David Attenborough se encuentra con David Lynch en un bar HonkyTonk a medianoche", explican sus promotores.

Las entradas para ver a The Handsome Family en el Palacio Valdés tendrán un precio de 12 euros anticipadas y 15 en taquilla. Están a la venta en la Casa de Cultura y el Palacio Valdés, además de en www.entradas.liberbank.es, en el 902 106 601 y cajeros Liberbank. La apertura de puerta será a partir de las 20.30 horas.