The Zombies, Dune Rats, Dungen y The Vacant Lots triunfan en el GetMad

Etiquetas

GetMAD! Festival cerró el fin de semana su segunda edición con las cuatro salas de conciertos madrileñas que forman parte del certamen llenas, con un programación en la que destacaron The Zombies, Dune Rats, Dungen y The Vacant Lots, entre otros.

El viernes abrieron fuego en la Sala Changó El Altar Del Holocausto que, ataviados con su ya icónica indumentaria blanca, calentaron una sala en la que también actuaron King Dude, Oathbreaker y, sobre todo, unos Adrift.

A la par que arrancaba el radio live de Radio 3 en El Paracaidista con Diego RJ y el mítico Colin Blunstone de The Zombies, Dyr Faser abrieron el viernes la programación de la Sala Taboo, que acogió propuestas como The Baudelaires y Ouzo Bazooka, que expandieron sus guitarras entre la niebla artificial y esa decoración única de la sala.

Por su parte, las salas But y Maravillas acogieron Atom Rhumba, que estrenaron 'Automatically Updated' y los Half Japanese, mientras que la sala But dio paso unos Dungen, con un concierto que presentó desde temas reposados y ensoñadores hasta canciones de percusión extremadamente potente. Pero los triunfadores de la noche fueron Dune Rats, con pogos y entrega absoluta por parte de público y banda.

SÁBADO

Ya el sábado, Froth abrió la jornada en la sala But con un directo de psicodelia ensoñadora. A los californianos les siguieron Lois, que sustituían a última por motivos logísticos a los berlineses Camera, y unos Jim Jones And The Righteous Mind cuyo concierto se convirtió en uno de los grandes éxitos del festival, ya que a base de empuje se metieron en el bolsillo a todo el público de la sala.

Los grandes triunfadores de la jornada, no obstante, fueron The Zombies, que llenaron la sala But y hicieron disfrutar al público desde la primera hasta la última canción, 'She's Not There', no sin antes sacar a pasear algunos de sus grandes temas, como 'Time Of The Season' o 'I Want You Back Again'.

Tras ellos, tocaron The Goon Sax y The Parrots. Como colofón actuaron en la sala Taboo los norteamericanos The Vacant Lots a base de atronador post-punk. El festival ha conseguido en su segunda edición "un balance artístico inmejorable y con el objetivo conseguido de recuperar Malasaña para la mejor creación musical", ha destacado la organización.