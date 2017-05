The Weather Girls, Right Said Fred, LaBaq y Alicia Ramos se suman al ARN Music Festival

Etiquetas

The Weather Girls, Right Said Fred, Alicia Ramos y la brasileña LaBaq cierran el cartel de artistas del ARN Music Festival, que será el broche final a una semana dedicada a la proyección y visibilidad del movimiento LGTBIQ internacional en el marco del ARN Culture & Business Pride, una jornada musical que clausurará esta iniciativa que comenzará una semana antes en Arona (Tenerife).

ARN Music Festival ofrecerá un cartel de actuaciones donde destacan nombres como la banda británica Morcheeba o el icono del pop Marc Almond, 'headliners' de esta última jornada dedicada al Pride en el Sur de Tenerife, a la que ahora se incorporan los nombres que completan el cartel de ARN Music Festival.

Las estadounidenses The Weather Girls llegarán a Tenerife con toda su frescura. Esta banda liderada por Martha Wash e Izora Armstead, también conocidas como Two Tons o'fun, han pasado a la historia por la creación de un hit que has traspasado la barrera del tiempo, convirtiéndose en un clásico atemporal del sonido disco y del universo gay, 'It's Raining Men', fechado en 1982 y que es su mejor carta de presentación.

Los hermanos Richard y Fred Fairbrass son los fundadores de la formación Right Said Fred. Esta banda británica se crea en 1989 tomando su nombre de una canción de Bernard Cribbins, y lanza su primer sencillo 'I'm too sexy', que conquista los mejores puestos de las listas británicas. Un éxito que continuaría en su segundo álbum, con el que también conquistaron las codiciadas listas británicas y americanas.

Alicia Ramos y su peculiar banda, Brutiful, serán otros de los highlights más divertidos en ARN Music Festival. Esta peculiar cantautora canaria trans, seguidora acérrima del country rock estadounidense, llegará al escenario de Arona con sus letras cargadas de sátira y denuncia social.

La brasileña LaBaq cierra el cartel de ARN Music Festival. Tras editar su primer álbum el pasado 2016, es ya uno de los referentes del sonido independiente en Brasil. Una oportunidad única de verla actuar en directo en el sur de Tenerife.

Dentro de las actividades principales del Festival, ARN Music Festival ofrecerá cartel donde los artistas nacionales e internacionales vinculados al colectivo LGTBIQ serán protagonistas. Es un evento gratuito y accesible que despedirá ARN Business & Culture Pride hasta su segunda edición.

Será un festival de corte diurno donde, desde las 12.00 hasta las 21.00 horas, se podrá disfrutar de un cartel de lujo con grupos que incluso tocarán por primera vez en Canarias. Como el resto de actividades, el ARN Music Festival es heteofriendly y de entrada libre.

Desde el lunes 5 al domingo 11 de junio, ARN Culture & Business Pride se convertirá en protagonista de la escena LGTBIQ nacional e internacional. ARN nace como un evento de intercambio para el crecimiento y reconocimiento de la plataforma LGTBIQ a través de la cultura, la tecnología, los negocios, la ciencia y el arte. Una iniciativa internacional del área de Turismo del Ayuntamiento de Arona que promete ser, con esta primera convocatoria, una cita anual en el arranque del verano.