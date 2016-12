Prince, Bowie, Cohen, Michael: 2016, "annus horribilis" para la música

Etiquetas

La muerte del icono del pop británico George Michael durante las vacaciones navideñas se suma a la larga lista de grandes artistas que fallecieron este año, uno de los más trágicos para el mundo de la música.

A continuación, una lista con los principales cantantes y músicos que dijeron adiós en 2016:

DAVID BOWIE: La muerte de la estrella del rock el 10 de enero, apenas dos días después de publicar su ansiado álbum "Blackstar" el día que cumplió 69 años, tomó por sorpresa a sus fans. Fuente constante de innovación, Bowie mantuvo casi en secreto que luchaba contra un cáncer.

GLENN FREY: El guitarrista y cofundador de la banda de rock The Eagles falleció el 18 de enero a los 67 años por una artritis reumatoide, agravada por una colitis ulcerosa y una neumonía. Su grupo es uno de los más exitosos de la historia de Estados Unidos con canciones como "Hotel California".

PAUL KANTNER. El cofundador de Jefferson Airplane, banda pionera en rock psicodélico, murió el 28 de enero a los 74 años por un fallo multiorgánico tras sufrir un ataque al corazón. Al margen de la música, pasó a la historia por defender el uso de las drogas y contar en un libro su experiencia en la Nicaragua sandinista de los 80.

MAURICE WHITE. El fundador de Earth, Wind & Fire creó algunas de las canciones funk más famosas del panorama musical, como "Let's Groove" o "Boogie Wonderland". El grupo formado por músicos negros fue uno de los precursores en romper los tabúes raciales en la música pop: sedujo a blancos sin perder el entusiasmo de los afroestadounidenses. White padecía Parkinson y falleció el 4 de febrero a los 74 años.

KEITH EMERSON Y GREG LAKE. Keith Emerson, extravagante tecladista en el uso de los sintetizadores en el rock, se suicidó en su casa de Los Ángeles el 11 de marzo a los 71 años. Greg Lake, con quien fundó la banda Emerson, Lake & Palmer, falleció de cáncer el 7 de diciembre a los 69 años.

PHIFE DAWG: El rapero estadounidense, uno de los creadores del grupo A Tribe Called Quest, murió el 22 de marzo a los 45 años tras años luchando con problemas derivados de la diabetes que padecía.

MERLE HAGGARD. La leyenda de la música country falleció el 6 de abril, día en que cumplía 79 años.

PRINCE. El icono del pop y autor de canciones como "Purple Rain" que marcaron un antes y un después en el mundo de la música, falleció el 21 de abril a los 57 años en su casa de Minnesota por una sobredosis accidental de potentes analgésicos. Su muerte dejó huérfanas a varias generaciones que se inspiraron en su transgresora forma de entender y vivir la vida.

LEONARD COHEN. El poeta y cantante murió el 7 de noviembre a los 82 años tras marcar a millones de personas con su espiritualidad y su canto al amor. Su familia anunció su desaparición después de enterrar al artista en su ciudad natal de Montreal. Al igual que Bowie, Cohen publicó su último y esperado álbum "You Want It Darker" semanas antes de morir.

SHARON JONES. Considerada una de las embajadores del soul y el funk, a la que algunos llegaron a llamar la James Brown femenina, murió de cáncer el 18 de noviembre a los 60 años.

RICK PARFITT. El guitarrista de Status Quo falleció el 24 de diciembre a los 68 años tras sufrir una grave infección.

GEORGE MICHAEL. Una de las mejores voces del pop británico, primero en los 80 con el dúo Wham! y luego en solitario, falleció en su casa de Londres a los 53 años, posiblemente el día de Navidad, aunque su publicista no confirmó el día. El cantante de "Last Christmas" y "Careless Whisper" sufrió problemas de salud y con las drogas.