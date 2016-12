El nuevo director artístico de los coros del Orfeó Catalá dirigirá el concierto de Sant Esteve

Etiquetas

El nuevo director artístico de los coros del Orfeó Català, el inglés Simon Halsey, tendrá el "privilegio" de dirigir algunas canciones del Concierto de Sant Esteve 'Escrit a les estrelles' de los coros del'Orfeó y del Cor de Cambra del Palau de la Música, el primero en el que participará y que ha contado con la dirección escénica de Marc Rosich, ha explicado este viernes en rueda de prensa.

Halsey se ha incorporado este septiembre en el equipo técnico de los coros del Orfeó y participará por primera vez en el concierto que tendrá lugar el próximo lunes a las siete de la tarde y estará dedicado al 125 aniversario de l'Orfeó Català además de rendir homenaje a Ramon Llull, William Shakespeare y Enric Granados.

Una de las piezas que dirigirá Halsey es 'El cant de les estrelles' de Granados: "Dirigiré la más loca y más maravillosa pieza de Granados que me ha hecho entenderos mucho más, y me hecho entender esta ciudad loca".

Desde el Orfeó pidieron colaboración a Rosich para que diera más importancia a la escenografía del concierto de la que había tenido en los últimos años, para que fuera un poco más teatral, por lo que ambos han creado un hilo dramatúrgico con las estrellas como protagonistas.

"Hemos vestido las piezas más allá de la música", ha explicado Rosich y ha detallado que la mayoría de canciones que cantarán los coros y los poemas que se recitarán tienen como protagonistas a las estrellas en un concierto que se retransmitirá en directo e íntegramente por TV3, Catalunya Ràdio y Catalunya Música.

ESTRELLAS Y HOMENAJES

La primera parte del concierto estará inspirada, además de en las estrellas, en el imaginario navideño con la interpretación de villancicos tradicionales catalanes y se presentará la imagen icónica del niño de pie en una silla recitando el poema de Navidad.

Por otro lado, la segunda parte estará dedicada a los homenajes a Llull, Shakespeare y Granados donde se recitarán e interpretarán fragmentos de sus obras y canciones junto con las de otros artistas, también con la temática de las estrellas muy presente.

El elemento más teatral de la velada irá a cargo de las actrices Mercè Arànega y Aina Quiñones que interpretarán a madre e hija respectivamente que recitarán algunos de los poemas en la primera parte para dar paso a las interpretaciones de los coros.

El concierto de Sant Esteve del Orfeó es uno de los más antiguos de Europa, más incluso que el Concierto de Año Nuevo de Viena, con 103 años de tradición interrumpido tan solo por la Guerra Civil, la gran nevada del año 1962 y la reestructuración del coro.

INICIATIVA DISCOGRÁFICA

El Palau lanzará un nuevo disco, 'Nadales del Concert de Sant Esteve', una recopilación de las mejores canciones de los conciertos de Sant Esteve de los últimos cinco años más dos propuestas nuevas para "abrir la ventana a esta nueva era" que ha empezado con la llegada de Halsey y del nuevo subdirector Pablo Larraz.

Con este CD, el primero del nuevo sello del Palau de la Música Catalana, han empezado una colección discográfica con la que quieren dar valor a las actuaciones de los coros del Orfeó y que han podido grabar gracias a los equipos de Catalunya Música.