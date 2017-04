El cantante Michael Bolton actuará en Son Fusteret el 15 de junio

Etiquetas

El cantante y cantautor norteamericano Michael Bolton actuará en el recinto Son Fusteret de Palma el próximo 15 de junio como parte de una gira mundial de grandes éxitos.

Según han informado los organizadores, el músico deleitará al público con grandes clásicos como 'How am I supposed to live without you', 'When a man loves a woman" y 'Time love and tenderness', entre otros.

Precisamente, Bolton acaba de publicar su disco 'Songs of cinema', el número 27 en su carrera, una recopilación de clásicos del cine. "Estoy realmente emocionado por cantar todos mis hits en la hermosa isla de Mallorca", ha dicho el propio Bolton cuyas entradas oscilan entre los 35 y los 1.500 euros.