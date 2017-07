La cantante Rosa López considera que los artistas "no ganan lo que deberían" en la industria musical española

Etiquetas

La intérprete y compositora Rosa López, que regresa al panorama musical con su octavo álbum de estudio, considera que en España "los artistas no ganan lo que deberían" en la industria musical, explicando que hay cantantes que no llegan a vivir totalmente de la música porque "no está económicamente pagado en comparación con lo sacrificado que es", pero que es un trabajo que "va más allá del dinero".