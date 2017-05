Los españoles, los más "obsesionados" con Eurovisión aunque la canción más escuchada es la de Austria, según Spotify

Etiquetas

Los ciudadanos españoles que más escuchan las canciones que se presentan a Eurovisión son los españoles aunque la canción del candidato Manel Navarro no se sitúa entre las diez más escuchadas, siendo la primera 'Running On Air' del cantante austríaco Nathan Trent, según las predicciones del servicio de música digital Spotify.

Basándose en los datos de escucha de las últimas dos semanas, Spotify ha clasificado cada canción --excluyendo las reproducciones del país de origen del artista-- para predecir cuáles son las más populares.

En primera posición se coloca 'Running On Air' (Austria), seguida por 'Where I Am' (Dinamarca), interpretada por Anja Nissen; 'City Lights' (Bélgica), por Blanche; I Can't Go On (Suecia), por Robin Bengtsson, y 'Don't Come Easy' (Australia), por Isaiah. El 'top ten' lo completan los temas de Polonia, Noruega, Bulgaria, Portugal y Azerbaijan.

Además, haciendo una comparación de niveles de escucha, Spotify revela que los diez países más "obsesionados" con Eurovisión son: España, Suecia, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Noruega, Italia, Alemania, Polonia e Islandia.

Además, teniendo en cuenta que cada país no puede votar por sí mismo en el festival, los concursantes más populares en España sin contar a Manel Navarro son los de: Austria, Dinamarca, Polonia, Suecia, Bélgica y Portugal.