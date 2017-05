Un espontáneo hace el calvo en directo más visto de la historia en Eurovisión

Etiquetas

Jamala, la ganadora de la gala de Eurovisión 2016, se ha llevado una enorme sorpresa mientras cantaba durante el festival celebrado este sábado. Un espontáneo del público ha saltado al escenario en el momento en que la cantante interpretaba su nuevo tema 1994 y ha realizado un calvo.

La artista ucraniana efectuaba su interpretación musical cuando el joven decidió colarse a la pista. De cara a ella, se ha bajado los pantalones sin importarle en absoluto que cientos de espectadores se encontraban en el lugar y otros millones lo veían por televisión.

Te puede interesar:Manel, último: Spain 0 points del jurado profesional y araña cinco del público

Las cámaras, que retransmitían el evento a escala mundial, en un primer momento captaron la imagen. Eso sí, la joven en ningún momento dejó de ser profesional. No ha parado su actuación ni se ha alarmado por la acción de este fan, quién envuelto en una bandera ha realizado lo que probablemente será el calvo en directo más visto en la historia.

El gallo de Manel

Este sábado se ha celebrado la edición del Festival de Eurovisión 2017. El representante español Manel Navarro ha salido dispuesto a comerse la cámara. Ha defendido su tema 'Do it for your lover' en el escenario de Eurovisión lo mejor posible, pero al final los nervios le han jugado una mala pasada. Cuando quedaba poco para acabar la actuación ha sucedido lo que desde ese preciso momento ha pasado a la historia de su actuación en Eurovisión: el gallo del siglo. Eso, y que ha quedado último.