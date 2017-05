La exposición de David Bowie llega a Barcelona en un "viaje inmersivo" por la mente del músico

Etiquetas

"Barcelona encaja a la perfección con el cantante", dice el comisario

El Museu del Disseny de Barcelona abrirá este jueves las puertas de la gran exposición dedicada a la figura del músico David Bowie, y que ha sido concebida como un "viaje inmersivo" por la mente creativa del cantante y artista multidisciplinar, ha explicado a Europa Press el comisario Geoffrey Marsh.

Desde que en 2013 fuera inaugurada con gran éxito en el Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres, la muestra 'David Bowie is' ha sumado 1,5 millones de visitantes en nueve ciudades, y ahora la capital catalana se ha convertido en la décima parada de esta "exposición inmersiva".

Por ello, la exposición, que cuenta con un aforo de 400 personas y que ha logrado una preventa récord de 15.000 entradas, se sigue con auriculares que van intercalando canciones y audios del cantante de forma automática en función de la zona recorrida con el fin de crear una "experiencia", ha subrayado el comisario.

El comisario se ha mostrado encantado de que la muestra se pueda ver hasta el 25 de septiembre en la capital catalana: "Barcelona encaja a la perfección con el cantante por ser una ciudad creativa y con muchos intercambios", ha festejado el comisario.

Marsh ha bromeado con que Bowie vivió en cuatro ciudades, Londres, Berlín, Los Ángeles y Nueva York, "pero hubiera vivido en Barcelona también si hubiera podido", ha dicho convencido de que hay una resonancia entre lo que él hizo y lo que representa Barcelona, también en el ámbito del diseño.

UNIVERSO BOWIE

Esta exposición es como abrir la mente de David Bowie y adentrarse en su universo y procesos creativos a través de 300 objetos como letras de canciones manuscritas, trajes originales, artículos de moda, fotografías, películas, vídeos musicales, escenografías, instrumentos del propio músico y portadas de álbumes, ha explicado el curador.

Marsh ha significado la aportación de Bowie (Londres, 1947-Nueva York 2016) para la gente más joven que no ha coincidido con el músico por generación, y ha confiado en que muchos jóvenes visiten esta exposición que intercala museografías inmersivas hasta alcanzar un concierto en la sala final que se proyecta en 360 grados.

"SEGUID A VUESTRO YO"

Una de las grandes aportaciones de Bowie es instar a sus fans a no seguirle a él ni a las estrellas del rock o del pop, sino a mirarse dentro: "No me sigáis a mi, seguid a vuestro propio yo", les animaba el cantante.

Toda la ciudad se ha implicado en esta exposición, ha referido el copromotor de la exposición Rafael Giménez (Sold Out), que ha subrayado las actividades paralelas que se celebrarán en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con el ciclo de conferencias Bowie Talks, el ciclo de cine Bowie Cinema y las sesiones musicales propuestas bajo el paraguas Bowie Listening Room.

CONCIERTO CON LA OBC EN L'AUDITORI

Otra de las citas paralelas destacadas en el marco de la exposición es el concierto 'Bowie Symphonic' que tendrá lugar en L'Auditori a cargo de la OBC, que interpretará el disco póstumo del cantante: 'Blackstar'.

En declaraciones a Europa Press, Giménez ha celebrado que finalmente se haya podido encontrar un emplazamiento para esta gran exposición, para la que hubo la oportunidad de traerla a la capital catalana en mayo de 2016 pero la celeridad de la fecha y la falta de emplazamiento impidió su organización.

LEGADO DE BOWIE

"Barcelona es la ciudad que iba a entender mejor el legado de Bowie", ha resaltado el copromotor --junto al otro promotor, Daniel Grinbank de DG Entertainment--, que ha hablado de la capitalidad musical de la ciudad, así como su carácter multidisciplinar y destacado en el ámbito del arte y del videoclip.

Comisariada por Goeffrey Marsh y Victoria Broackes, 'David Bowie is' ha pasado por Canadá, Australia, Brasil y Japón, y se ha convertido en la más visitada en los 164 años de la historia del V&A, un éxito que ha sorprendido también a los organizadores, ha confesado Marsh.