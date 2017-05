Álex Clavero y The Noises, platos fuertes mañana en el UEMCday 2017 más solidario

Etiquetas

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebra mañana miércoles, día 10 de mayo, una fiesta solidaria para contribuir a la lucha contra el cáncer de mama a través de la asociación We can be heroes.

La Fiesta UEMCday 2017 será una jornada repleta de actividades, humor y buena música destinada no sólo a la Comunidad Universitaria, sino también abierta a toda la ciudad.

El humor del monologuista vallisoletano Álex Clavero y la música de los madrileños The Noises serán los platos fuertes de una jornada para todos los públicos organizada desde el Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria.

La Vicerrectora Cristina Gómez Cuesta destaca cómo desde la UEMC se ha querido apoyar de manera directa "la propuesta de los estudiantes de convertir este día en una fiesta solidaria, con un programa para todos los gustos y de gran nivel y, sobre todo, con una finalidad clara, que es contribuir a la lucha contra el cáncer de mama colaborando con la asociación de nuestra antigua alumna Ana del Fraile, We can be heroes".

La programación comenzará a las 10.00 horas con actividades de dinamización que se desarrollarán durante la mañana. Torneos deportivos, actividades dirigidas de fitness de la mano del CDO, talleres, videojuegos, concursos y mercadillos solidarios son sólo algunas de las propuestas.

Entre ellas destaca la representación de la obra 'No hay ladrón que por bien no venga' que el Aula de Teatro UEMC ofrecerá a todos los asistentes a las 10.30 horas, un pequeño homenaje al autor, Dario Fo, con una comedia de enredo que critica la doble moral de la sociedad burguesa.

MONÓLOGOS

Los monólogos serán los protagonistas del UEMCday 2017 a partir de las 13.00 horas. Tras la intervención del prometedor Emilio Seco, será el turno del monologuista vallisoletano Álex Clavero, uno de los más conocidos comediantes del panorama nacional, tras su paso por Comedy Central, el Hormiguero, el Club de la Comedia o por el espectáculo Humor de Protección Oficial.

Tras la comida y el ya tradicional Bingo Solidario, será el turno de la primera edición de Suena UEMC (16.30 horas), un pequeño festival de música que pretende reunir en un escenario a promesas de la música local con grupos más asentados.

En esta ocasión serán The Snel, dúo formado por las estudiantes de la UEMC Susana Gonzalo y Natalia Freiso, quienes precederán al plato fuerte del día, el concierto de los madrileños The Noises, quienes actuarán a partir de las 19 horas.

Esta banda de pop formada en Madrid en el año 2006 tiene un estilo que fusiona el pop rock con elementos del post grunge y el indie rock. Las letras de estos cinco jóvenes madrileños describen experiencias personales.

The Noises son ganadores de la IV edición del Festival Jack Daniel's Backstage y del concurso Music Concept, entre otros, y han actuado en las principales salas de Madrid y Barcelona. Además, The Noises han estado en el cartel de los festivales de verano más importantes como el Arenal Sound, Sonorama, Festival Mancha Pop y el Festival Santa Barbara Music.

La Fiesta UEMCday cuenta con la colaboración de varias empresas formadas por jóvenes salidos de las aulas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Éstas son BSJ Marketing (gestión de eventos y congresos), Kirolab 3D (impresión digital), Studio28 (Arquitectura Técnica), Cloud Man Labs (Asesoría informática), Espacio Pop UP (coworking) y Proporción A (Actividad Física y Deporte). Además, se cuenta con el apoyo del CDO Covaresa, iPadel Services y Serigrafía Hermur.

We can be heroes es una asociación sin ánimo de lucro nacida en Valladolid en octubre de 2014 que tiene como objetivo apoyar a todos los enfermos de cáncer, en particular y por cercanía, a las mujeres que padecen cáncer de mama, a sus familiares y a sus amigos.

Pretende dignificar la vida de todas las mujeres que tienen que enfrentarse a esta prueba, para que lo hagan con un espíritu luchador, con coraje, con valentía. Porque todos podemos ser héroes, pero hay que demostrarlo.

Además, financia proyectos propios como el molde para hacer chupa-chup de hielo y evitar más fácilmente la mucositis, un efecto secundario de la quimioterapia que provoca llagas en la boca. También ayuda a mujeres sin recursos a financiar tatuajes de pezones y areolas y está a punto de dar forma a la I Beca de investigación We can be heroes.