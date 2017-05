Ballantine's True Music Festival anuncia las 17 salas madrileñas donde se celebrará el 9 y 10 de junio

Etiquetas

Ballantine*s True Music Festival anuncia todas las salas de Madrid donde se celebrará los días 9 y 10 de junio, así como el reparto de artistas confirmados que actuarán en cada una de ellas. Los más de 140 conciertos tendrán lugar en recintos como Joy Eslava, But, Teatro Barceló, Sala Arena, Círculo de Bellas Artes, El Sol, Galileo Galilei o Costello Club, entre otros.

El festival continúa añadiendo nombres y anuncia ahora la incorporación de Anni B Sweet y Berri Txarrak al nutrido cartel, que contaba con nombres destacados como The Vaccines, Todd Terje, The Magician, Jain, Kakkmaddafakka, Oh Wonder, Carlos Sadness, Digitalism DJ Set, Is Tropical o We Are Scientists, entre otros muchos.

"Próximamente se darán a conocer los nombres que cerrarán el cartel del festival, que permitirá a sus asistentes perderse por el centro de la ciudad y dejar que la música les encuentre", adelanta la organización en un comunicado remitido a Europa Press.

De esta forma, Joy Eslava recibirá los potentes directos de artistas como The Vaccines, Jain, Oh Wonder o Sunset Sons. Por su parte, el Teatro Barceló contará con las actuaciones, entre otros, de Todd Terje, La Femme, Is Tropical o La Habitación Roja. The Magician, Hot Chip DJ Set, WAS o Neuman llenarán de música la Sala Arena.

En el Círculo de Bellas Artes se podrá disfrutar de shows como los de Manel, Kakkmaddafakka, Eme DJ o Najwa. La mítica sala El Sol acogerá a artistas como Mucho, Carlos Sadness, Palace o Dagny. Los conciertos de Belako, Fat White Family o El Columpio Asesino tendrán lugar en But. La recién anunciada Anni B Sweet, junto a artistas tan esperados como Manuela o El Guincho DJ Set actuarán en Galileo Galilei. A pocos metros de allí, la Sala Penélope recibirá las propuestas de Digitalism DJ Set, Dinero, Kiasmos DJ Set o Sundara Karma.

Miss Caffeina, Pedro Vian o Delorean DJ Set tomarán el Costello Club. El Palacio de la Prensa en Gran Vía contará con bandas como Yelle, Grises, Fickle Friends o Tailor for Penguins. Por su parte la Sala Clamores vivirá los directos de Second, Meneo o Joan Miguel Oliver. Y Changó Club celebrará actuaciones tan diversas como las de We Are Scientists, Toteking o Dan Croll.

Las propuestas más cercanas, donde disfrutar de los artistas a pocos metros, vendrán de la mano de Polock o Apartamentos Acapulco en el Café La Palma, de Maga o Soledad Vélez en el Intruso Bar, de Cora Novoa o Yall DJ Set en Maravillas Club, de Anteros o Methyl Ethel en Siroco y, por último, de The Parrots o las Rock Nights en Tempo Club.

SE PUEDE ENTRAR A TODAS LAS SALAS

Los abonos de dos días para Ballantine's True Music Festival están a la venta en Ticketmaster.es a un precio de 45 euros (+ gastos). Dichos abonos permitirán el acceso a todas las salas programadas los dos días (9 y 10 de junio). Si al llegar alguna de las salas ya está llena, los asistentes podrán disfrutar de otros conciertos a pocos metros de donde se encuentren.

El festival lanzará a finales de mayo una app con toda la programación donde se indicará también cómo está el aforo de cada sala durante el mismo. Así, si un concierto está completo, el público podrá buscar grupos similares que estén tocando en ese momento o perderse en la ciudad y encontrar nuevas bandas que les sorprendan.