El Festival Canalla de Cuenca agota sus palcos y el 50% de entradas VIP a más de un mes de su celebración

El Festival Canalla, que se celebrará en la Plaza de Toros de Cuenca y que cuenta con un aforo total de más de 4.000 personas, ha agotado sus palcos VIP y el 50 por ciento de entradas a la zona VIP a más de un mes de su celebración, que será el 9 y 10 de junio.

Este festival, de música pop y rock de los 80 y 90, ofrece packs de palcos exclusivos en la parte alta de la plaza que cuentan con catering, bebida y azafatas y que ya se han agotado, según ha informado la organización en nota de prensa.

Además, en dicha zona VIP del festival, el espectador cuenta con una visión privilegiada de las actuaciones, cercano a los artistas y en una zona acotada en la que pueden disfrutar de una manera más cómoda de los conciertos con 24 euros en consumiciones y catering en el multiconcierto del viernes.

El resto de entradas están a la venta a precio reducido en las webs festivalcanalla.com, entreticket.es y globalentradas.com, así como en diferentes establecimientos colaboradores de Cuenca: Carpe Diem, La Edad de Oro, La Ronería de La Habana, Siddhartha, The Big Red Bus, La Taskilla de Cervantes, Nube Boutique, El Coto de San Juan y las oficinas de la U.

El Festival Canalla reunirá a distintos grupos de artistas referentes de la época dorada del pop y rock nacional. Concretamente, el viernes, 9 de junio, tendrá lugar el multiconcierto con los vocalistas Manuel España de La Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible, Carlos Segarra de Rebeldes, Javier de Pecos como artista invitado, Tennessee, Santi Sánchez ex de Inhumanos, El Norte, Bernardo de The Refrescos, Miguel Costas ex de Siniestro Total y DJ Antonio Albella de Locomía.

En este primer día, cada uno de ellos repasará en directo sus grandes éxitos para crear una velada de más de seis horas en la que el público podrá corear temas como Mediterráneo, Sabor de amor, Aquí no hay playa o Mil calles llevan hacia ti, entre otros.

El sábado, 10 de junio, el locutor y productor Fernandisco ofrecerá un show musical, previo al concierto de Hombres G que traerá temas como Marta tiene un marcapasos, Sufre mamón, Venezia, Voy a pasármelo bien o los recientes ¿Por qué no ser amigos? y ¿Qué soy yo para ti?.

Además, el sábado por la tarde previamente a la segunda jornada del festival y gracias a la colaboración de SGAE, habrá un concierto gratuito en la plaza Obispo Valero con varios artistas emergentes nacionales.

CULTURA CANALLA

El festival también busca promover y dinamizar el turismo, la cultura y la gastronomía conquense con diferentes promociones paralelas que se engloban dentro de 'Cultura Canalla' por la que con cada entrada al festival, el espectador obtendrá descuentos en restaurantes que se caracterizan por su cocina de autor como Trivio, Raff San Pedro, Casa Marlo, Recreo Peral, Asador María Morena y Bien Porteño.

También incluye descuentos en hoteles, visitas guiadas gratis y entrada gratuita a diversos espacios culturales como el Museo de Arte Abstracto Español, la Fundación Antonio Pérez, el Museo Paleontológico o la Catedral de Cuenca entre otros.