Gangbé Brass Band protagoniza este lunes el concierto inaugural del festival 'Ibaiertzean' en San Jorge

Los vientos de África llegarán a San Jorge este lunes, 15 de mayo, de la mano de la Gangbé Brass Band, de Benin, para abrir el festival 'Ibaiertzean' que se celebrará en San Jorge hasta el día 20.

Este concierto, que comenzará a las 20 horas bajo el puente de la avenida de Navarra, estará precedido por un taller de Sustraian Records para mujeres sobre cómo pinchar música en público que tendrá lugar en Karrikagune de 17 a 19 horas.

La formación africana, que llegará desde Cotonou (Benin) vía Francia, iniciará en Pamplona su gira europea. Desde las 19.30 horas se podrá seguir su estela de ritmos tradicionales, funk y afrobeat por las calles del barrio, en un recorrido breve. A las 20 horas retornarán bajo el puente para estrenar el escenario principal del festival.

Las Tipex, a continuación, se encargarán de completar el acto de apertura. Este grupo de San Jorge, con su punk, hará de contraparte local en el primero de los intercambios musicales que propone el programa.

El concierto inaugural, así como la gran mayoría de actividades de 'Ibaiertzean', tendrá lugar bajo el puente junto al patinódromo, un espacio que ha sido acondicionado con una intervención urbana comunitaria que ha incluido pintura de mural y suelo, mobiliario y rotulación. Se organizaron talleres participativos que condujeron a su diseño, y se ha realizado con la colaboración de un equipo de artistas, carpinteros, personal del centro comunitario, ingenieros y muchas manos voluntarias, ha informado en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

TALLER DE PINCHAR MÚSICA EN PÚBLICO

El taller para 'selectoras de guerrilla' está dirigido a "mujeres, que dejando atrás los prejuicios y dificultades que se encuentran en el mundo de los Dj dan un paso adelante y se adentran en el apasionante mundo de pinchar música en público". Se celebra este lunes, 15 y el martes, 16 de 17 a 19 horas en Karrikagune. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse hasta el domingo en la dirección de correo: info@iruneanola.net. Sustraian Records ha preparado diferentes actividades que versarán, por ejemplo, sobre problemas habituales, programas informáticos o las diferentes herramientas disponibles.

Ubicado en Barañáin, el colectivo Sustraian Records está especializado en música comunitaria: manejan un sello discográfico, un estudio de grabación y un equipo de sonido. Por otra parte, acaban de estrenar banda de directo, Sustraian Revue, que conjuga una mezcla entre early-reggae y la mejor tradición de trío vocal jamaicana. Esta formación actuará en el festival la noche del viernes 19.

La primera edición del festival 'Ibaiertzean. Junto al río, bajo el puente', ofrece una semana de música, calle y comunidad en el barrio de Sanduzelai San Jorge con actuaciones musicales, talleres, proyecciones de cine y charlas. Está organizada por el Ayuntamiento de Pamplona con la colaboración de la Coordinadora Cultural de Sanduzelai-San Jorge y la asociación Iruñea NOLA?.

CONCIERTOS, CINE, TALLERES, CLASES MAGISTRALES Y CHARLAS

La música será la protagonista de 'Ibaiertzean Junto al río, bajo el puente' con varios conciertos a lo largo de la semana bajo el puente de la avenida de Navarra. Además del celebrado este lunes, el viernes habrá uno didáctico de Basuband en el C.P. San Jorge, una elektrotxaranga a las siete de la tarde por las calles del barrio y a partir de las nueve actuarán Sustraians Revue, George Palmer, Bokale Brass Band, Dodosound y Kunbianbero.

El sábado serán dos los conciertos: a las siete de la tarde de Titanians in Dub y Benation y a las nueve de la noche de Irie Nanara, Moisés No Duerme y los Noctámbulos, Aneguria, Broken Brothers Brass Band y Chocolate Remix.

Por otra parte, habrá un ciclo de películas a las nueve de la noche también bajo el puente. El martes se proyectará 'Kids used to sing', el miércoles 'Gurumbé' y el jueves 'The Whole Gritty City'. Las charlas llegarán de la mano de Nando Cruz el martes a las siete de la tarde; de Black Lives Matter UK y SOS Racismo el miércoles a la misma hora y el sábado a las cinco de la tarde el protagonismo será del reguetón feminista con la entrevista en directo de June Fernández a Chocolate Remix.

El programa se completa con clases magistrales en la Escuela de música Joaquín Maya el martes y el miércoles a las 12 horas, el primer día con Gangbé Brass Band y el segundo con Matt Sakakeeny y la Broken Brothers Brass Band, y con un taller el sábado a las 12 horas con Resonante Sónica Urbana.