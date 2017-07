El Mad Cool afirma que no cancelará los conciertos por la lluvia

Etiquetas

La organización del festival Mad Cool, que arranca este jueves 6 de julio y finalizará el próximo sábado día 8, ha asegurado en Twitter que no cancelará los conciertos a causa de la previsión de lluvia que hay para esta tarde en Madrid.

"La lluvia no nos para. Todo preparado para que disfrutéis al máximo de la primera jornada de Mad Cool", ha señalado en su perfil de Twitter, apenas unas horas antes de que de comienzo la segunda edición de este festival, que se celebrará en la Caja Mágica de la capital.

Asimismo, en su perfil de Facebook, el festival recomienda llevar "chubasquero y ropa impermeable" y recuerda que está prohibido entrar al recinto con paraguas "por motivos de seguridad". Además, recuerda que el recinto cuenta con un área cubierta en la que el público podrá disfrutar de conciertos, exposiciones (el área Mad Cool Gallery) y una selección de "food trucks".

"Como ya sabrás en todo los grandes festivales llueve. ¡Piensa en Glastonbury! Uno de los grandes festivales de música de los que nos declaramos absolutamente fans", apunta la organización en referencia a las previsiones climatológicas.

La segunda edición del festival Mad Cool arranca este jueves 6 de julio con las actuaciones de los grupos Foo Fighters, Foals y Belle & Sebastian, entre otros, que abrirán la primera de estas tres jornadas de música.

A estos grupos se suman Kurt Vile & The Violators, The Lumineers, Warpaint, Jagwar Ma, George Ezra, Quique González, Catfish and the Bottlemen, Neuman o WAS, protagonistas del primero de los tres días de festival, para el que los abonos y las entradas de día están agotados.

La jornada del viernes 7 de julio será el turno de Green Day, Alt-J, Ryan Adams, Rancid, Kodaline, Slowdive, Spoon, Cage the Elephant, Kiasmos, Benjamin Booker, Sexy Zebras, Viva Suecia y Peter Bjorn and John, entre otros.

Por último, el sábado día 8 cerrarán el festival Wilco, Kings of Leon, M.I.A., Foster the People, Manic Street Preachers, Dinosaur Jr., Moderat, Belako, Fuel Fandango, Savages, Depedro y Ganges, entre otros.