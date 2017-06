El 'Muwi Rioja Music Fest' completa el cartel de su segunda edición

Etiquetas

Esta mañana en los jardines de Bodegas Franco-Españolas los promotores de MUWI RIOJA MUSIC FEST, Rafa Bezares y José L. Pancorbo han dado el pistoletazo de salida de la segunda edición acompañados de Borja Eguizábal como Director de la bodega.

MUWI es MUsic + WIne, la unión de música y vino en un festival innovador, fresco y acogedor, en el corazón de La Rioja. MUWI RIOJA FEST reincide en los atributos que le hicieron ser nominado en su primera edición en dos categorías de los Premios Fest: Mejor Festival Revelación y Mejores Actividades Paralelas, la inmersión en música y experiencia en un marco que refuerza la identidad riojana: gastronomía, creatividad y cercanía en actividades nocturnas y diurnas para todos los públicos. MUWI RIOJA MUSIC FEST es una oportunidad perfecta para descubrir Logroño y despedir el verano luciendo moreno copa en mano.

MUWI RIOJA FEST CRECE

Como principal novedad de esta edición José L. Pancorbo ha destacado que el festival crece en un día: el jueves 24 de agosto MUWI RIOJA FEST tomará como marco las Murallas del Revellín en una jornada abierta al público, mientras que el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 el escenario principal será Bodegas Franco-Españolas, la bodega urbana por excelencia de la capital riojana; situada a escasos metros del centro de la ciudad. Según sus palabras:

"Los asistentes del año pasado se quedaron con ganas de más y queremos extender la experiencia en un fin de semana en el que los más de 25 grupos y artistas llenen la capital con su talento".

MUWI RIOJA MUSIC FEST es una experiencia única, entusiasta y llena de contenido, un festival para empaparse de la cultura riojana y compartirla a ritmo de música indie, pop-rock y electrónica.

Por su parte Rafa Bezares ha insistido en que MUWI RIOJA FEST es un festival singular con alma y personalidad propia al tiempo que ha desgranado un gran cartel repleto de artistas consolidados de la escena pop-rock nacional como WAS, El Columpio Asesino, Soleá Morente, The Excitements, La Bien Querida, Perro, combinados con propuestas más provocadoras como Las Bistecs, Joe Crepúsculo, Los Bengala, los independientes Amatria, Shinova, Kokoshca, Mostaza Gálvez, Tailor for Penguins riojanos como Sonic Sisters, La Vil Canalla y el cabeza de cartel "rinôçérôse" que llega desde Francia con su último disco recién lanzado se darán cita en MUWI RIOJA FEST.

Rafa Bezares ha afirmado que "el ADN del festival se mantiene al integrar en una programación muy ambiciosa artistas emergentes con otros conocidos y reconocidos que hacen un cartel compensado y atractivo, el festival crece y apuesta al incluir como cabeza de cartel a una gran banda internacional como "rinôçérôse" que vienen a presentarnos su último LP avalados por una larga trayectoria llena de éxitos".

UNA BODEGA CENTENARIA ABIERTA AL PÚBLICO

Borja Eguizábal, como anfitrión del festival, ha manifestado su satisfacción porque la bodega está apostando de manera decidida por el nuevo consumidor de vino y ver en sus calados y jardines al público disfrutando de un festival con una copa de vino en la mano es el mayor indicativo de que van por buen camino.

La organización mantiene el precio reducido del abono en 35 euros hasta el 13 de junio en: www.muwi.es