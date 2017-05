Placebo, Amaral, Lori Meyers y Chambao, entre otros, a partir de este viernes en 'Mallorca Live Festival' en Calvià

Etiquetas

El 'Mallorca Live Festival' arranca este viernes 12 de mayo, y continuará el sábado, en el antiguo Aquapark de Calvià, con la participación de artistas como Amaral, Lori Meyers, Placebo, Chambao, entre otros.

Se trata de una cita de música indie, rock, electrónica y 'world music' de más de 20 horas de música en directo, una zona de Arte, 'food trucks', un mercado de diseño y actividades complementarias.

El viernes, actuarán en el festival Placebo, Amaral, Ben Klock, Kölsch, Mala Rodríguez, Morodo, Nicola Cruz, C. Tangana, Ela Minus, Sexy Zebras, The Prussians, Escorpio, Rumba Katxai y Tato.

El sábado, subirán al escenario Lori Meyers, The Martinez Brothers, The Charlatans, Chambao, Maga, Nastia, Eskorzo, Onda Vaga, Club del Río, Zulu zulu, Martin Tawler, Yoyo Banana, Enric Ricone, Salvatge Cor y Manu Sánchez.

A ellos se unirán Ice Crime, ganadores del concurso 'Mallorca Live Talent', que actuarán en el escenario del recinto del festival, mientras que los finalistas, GATE4, Frontman and The Managers y The Nawers actuarán en el escenario de la playa.

Además, este jueves tendrá lugar una jornada profesional y de capacitación dirigida a artistas y trabajadores de la industria musical de Mallorca, a la que asistirá una representante del Instituto de la Lengua y la Cultura (Illenc) del Govern balear, miembros de la directiva del propio festival y otros agentes de la Industria Musical.

Por otra parte, Mallorca Live Festival ha llegado a un acuerdo con Taxis Palma Radio y Radio Taxi Calvià para facilitar los trayectos al recinto con una tarifa plana de 20 euros por taxi indicando la asistencia al evento al pedir el servicio por teléfono y mostrando la pulsera del festival. También se ha habilitado un servicio de autobuses desde Son Fusteret.