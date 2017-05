Los Planetas, Loquillo, Love of Lesbian, Fangoria y Sidonie, entre los 57 grupos del Interestelar Sevilla

Etiquetas

Este viernes 19 de mayo abrirá sus puertas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) el primer gran festival del año, Interestelar Sevilla, una de las citas con la música indie más importantes del sur de España, en el que participarán un total de 57 grupos, entre ello Los Planetas, que presentarán por primera vez en un festival su último disco de estudio, Loquillo, Fangoria, Love Of Lesbian, Sidonie o Maga.

Como novedad de la edición 2017 los 57 grupos actuarán en cuatro escenarios: Negrita, Cruzcampo, Coolway Freestyle y la Carpa Obbio, que están situados en la gran pradera que rodea el frontal del CAAC.

Así, según un comunicado, en esta cita musical convivirán propuestas de grupos consolidados con nuevos talentos emergentes del indie pop y el rock nacional, cubriendo así un amplio abanico de preferencias. Un cartel lleno de grandes nombres y referencias que abarcan distintas y novedosas estéticas musicales, un certamen no solo de pesos pesados, sino que cuenta también con otros muchos nombres populares del panorama actual.

Como novedad también este año la intervención de colectivo Garabattagge Ilustra, veinte de cuyos ilustradores realizarán diferentes trabajos durante los días del festival, tanto del recinto como de los conciertos. Garabattagge es un colectivo sevillano que agrupa a unos cuarenta ilustradores que presentan habitualmente sus trabajos en galerías de arte, festivales de diferentes tendencias y formatos así como en el denominado Garabato Fest.

GRUPOS

De los 57 grupos participantes, alrededor de veinte son grupos andaluces. Comenzando por los nombres más destacados cabe señalar a Los Planetas, banda por antonomasia de la escena independiente nacional, que presentará por primera vez en un festival su último disco de estudio, 'Zona temporalmente autónoma'. La vuelta al directo de los granadinos está siendo unánimemente aclamada por crítica y público.

Hay que destacar también la presencia el viernes de Love Of Lesbian que llegan a Sevilla con su nuevo disco 'El Poeta Halley', un trabajo que les muestra igual de inspirados que siempre. En el apartado de los veteranos todo un icono del rock & roll nacional, Loquillo, nómina a la que se unen grupos como Fangoria, que reúne a una legión de seguidores de varias generaciones y estéticas.

En el cartel de Interestelar 2017 hay bandas de contrastada solvencia como Sidonie, Second o La Habitación Roja, y destacan grupos como León Benavente, L.A., Neuman, Corizonas, DePedro, Carlos Sadness o Delafé. O los sevillanos Maga, que con su triunfal vuelta encabezan a una nutrida presencia de grupos locales: The Milkyway Express, Los News, Quentin Gas & Los Zíngaros, Genérica y Los Perversos. Grandes talentos emergentes como Viva Suecia, WAS, Varry Brava, Sexy Zebras, Grises y The Prussians entre otros acaban de conformar un cartel que podrá disfrutarse desde primera hora de la tarde del viernes 18 de mayo.

El festival en esta edición propone un horario para todos los públicos, abriendo sus puertas en la jornada del viernes a las 15,00 horas, el sábado a las 13,30, y con música ininterrumpida hasta las 03,00 de la madrugada. De esta forma el público puede disfrutar de muchos de los conciertos en horario diurno. Desde una hora antes se podrá recoger la pulsera de acceso al festival en la zona de acreditaciones.