Presentan en Madrid 'Jaén en Julio', la propuesta estival de festivales de música y ocio

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha presentado este miércoles en Madrid junto a la delegada de la Junta, Ana Cobo, y la delegada de la Junta en Madrid, Candela Mora, la iniciativa 'Jaén en Julio', una acción promocional que engloba cinco festivales que tendrán lugares en diversos puntos de la provincia este verano y son: 'Un mar de canciones', 'Bluescazorla', 'Etnosur', 'ImaginaFunk' y 'Vértigo Estival'.

'Jaén en Julio' ha comenzado a sonar este miércoles en la capital de España, ya que la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha acogido la presentación de esta acción promocional conjunta de la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía con el objetivo de atraer visitantes a la provincia jiennense de la mano de una propuesta estival de música y actividades culturales.

Esta propuesta "peculiar y singular" la conforman cinco festivales, de cinco estilos de música diferentes, "pero complementarios, capaces de ofrecer cinco experiencias únicas, y que se celebran a lo largo y ancho del territorio provincial, casi 14.000 kilómetros cuadrados de escenario en el que se van a dar cita más de 300 artistas", ha destacado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, quien también ha destacado las actividades culturales que se pueden disfrutar en cada festival porque 'Jaén en Julio' "trasciende la música".

Este acto, en el que también han participado el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez Viñas, y el director de 'Un Mar de Canciones', Antonio Rosillo, en representación del resto de festivales, ha incluido un concierto ofrecido por el guitarrista Pedro Peinado, que ha utilizado una guitarra construida a partir de una lata de aceite.

"Un Mar de Canciones, Bluescazorla, Etnosur, ImaginaFunk y Vértigo Estival son cinco festivales y una iniciativa que se encuentra totalmente consolidada, con nombre propio y que cada día traspasa más fronteras", ha subrayado Reyes, que ha insistido en la calidad de los carteles de cada uno de ellos y las propuestas para todos los públicos. "Créanme que en julio, la provincia de Jaén es sinónimo de música, de cultura y diversión, cinco fines de semana en cinco rincones distintos de nuestro paraíso interior en los que no cabe el aburrimiento", ha asegurado.

El presidente de la Diputación ha comentado que abrirá el mes, el 7 y 8 de julio, 'Un Mar de Canciones', en Torreperogil, "el festival de la palabra en el que la canción de autor es protagonista con su cara más solidaria". Esta edición, tal y como ha apuntado Reyes, estará dedicada a la cantautora chilena Violeta Parra y al poeta Miguel Hernández, recordando al poeta en el 75 aniversario de su muerte.

M-Clan, Road Ramos, Muerdo, La Dstyleria, Elsa Bhör y Maximiliano Calvo se encuentran entre las estrellas de esta nueva edición de Un Mar De Canciones. Este festival, que construyó en 2009 una escuela de música con la colaboración de la ONG Quesada Solidaria en Nicaragua, sigue siendo solidario y en esta edición pretende repetir esta iniciativa en Guatemala, dada la importancia que está ocupando la música como válvula de escape a situaciones de marginalidad.

Una semana después, del 13 al 15 de julio, 'Bluescazorla' pondrá en escena "el mejor blues mundial" que sonará en Cazorla, una de las puertas del "mayor espacio protegido de Europa, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas". Este festival, que ya cumple 23 años, llega este año con artistas del género Blues como Tajmo: The Taj Mahal - Keb Mo'Band, Doyle Bramhall II, Kenny Neal, Nikki Hill, Jonh Nemeth, entre otros muchos más artistas.

El escenario itinerante de 'Jaén en Julio' conducirá a Alcalá la Real, del 21 al 23 de julio, donde Etnosur propone un viaje de experiencias por las culturas del mundo, en un festival gratuito, "multicolor y multidisciplinar". Este año, uno de los platos fuertes del festival será el concierto de Youssou N'Dour, el artista senegalés de proyección mundial y una de las voces más representativas de África. Igualmente, subirán al escenario los grupos de Oligarkh, Aterciopelados o Pascuala Ilabaca, entre otros muchos.

El municipio de Torres, en el Parque Natural de Sierra Mágina, acoge los días 28 y 29 la cuarta parada de 'Jaén en Julio', ImaginaFunk, "la cita Funk y Soul más importante del Sur de Europa, que este año celebra su décima edición". Este festival celebrará su décima edición con bandas de proyección internacional como The New Mastersounds, The Apples, Juan Rozof, The Agapornis, Aurora & The Betrayers o The Pimps Of Joytime.

Por último, ya metidos en agosto, Vértigo Estival reunirá a bandas consolidadas y otras emergentes de la escena pop-rock alternativa en Martos, "cuna del mar de 66 millones de olivos de Jaén". Vértigo Festival mantiene el auténtico espíritu de la independencia y la esencia de los detalles que se alejan de las aglomeraciones y que apuestan por la comodidad. Para esta edición su cartel cuenta con nombres como Triángulo de Amor Bizarro, Modelo de Respuesta Polar, Furia Trinidad, Kokoshca, Bottlecap, All La Glory o Delbosque, entre otra ristra más de artistas.

Por su parte la delegada de la Junta en Madrid, Candela Mora, ha valorado iniciativas culturales como 'Jaén en Julio', que ofrecen al visitante, también en época estival, una alternativa al turismo de sol y playa, contribuyendo de manera decidida, a la desestacionalización del turismo. "Es por ello que desde la Junta de Andalucía continuaremos respaldando cualquier iniciativa que favorezca el posicionamiento de la provincia de Jaén como destino de interior de referencia", ha subrayado, al tiempo que ha reconocido que a través de estos festivales "contribuimos a generar riqueza en el territorio, creando empleo e impulsando la economía local, prioridades todas para el Gobierno andaluz".

Junto a la presentación de 'Jaén en Julio' en Madrid, el próximo jueves 1 de junio se hará lo propio en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, donde además se celebrarán los conciertos de Sergio Albacete en Cuarteto, presentando "Ahora", y de Aurora & The Betrayers.