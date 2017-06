El Primavera Sound cierra este sábado su programación en el Forum con Arcade Fire y Van Morrison

Etiquetas

El XVII Festival Primavera Sound de Barcelona cierra este sábado su programación central en el Forum con una jornada ecléctica en el que el protagonismo recaerá en los canadienses Arcade Fire y el legendario Van Morrison.

Una jornada en la que también actuarán los británicos Metronomy, la psicodelia de los australianos Pond, los escoceses Teenage Fanclub, la diva postmoderna Grace Jones, el rock garajero de Royal Trux y el rey del grime Skepta, entre muchos otros.

Tras protagonizar un concierto sorpresa este jueves en el recinto del Primavera Sound en un escenario 360 grados en el que interpretaron una docena de canciones, los canadienses volverán a encabezar una jornada del festival barcelonés.

El combo liderado por Win Butler y Régine Chassagne, que ya encabezó el Primavera Sound hace tres años, ha publicado esta semana 'Everything now', un adelanto del que será el sucesor de su álbum 'Reflektor' y que estrenaron en el concierto sorpresa del jueves.

LEÓN DE BELFAST

La otra estrella de la jornada será el 'león de Belfast' Van Morrison, una de las grandes voces de la música popular, quien llevará los temas de su último trabajo, 'Keep me singing', así como sus clásicos.

Otras opciones de la jornada serán la segunda oportunidad para ver en el Auditori del Forum a The Magnetic Fields, el doblete de !!! (Chk, Chk, Chk) --con un dj set y una actuación--, la agresividad de Against Me!, el blues del desierto de Songhoy Blues y el proyecto del brasileño Seu Jorge con su particular adaptación de clásicos de David Bowie.