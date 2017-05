Santander acoge desde el viernes once conciertos, conferencias, muestras y animación por la Copa del Mundo de Vela

Etiquetas

Las actividades se extenderán hasta el 11 junio y la ceremonia inaugural, el domingo 4, correrá a cargo de Ane Igartiburu y Jesús Mazón

El programa social de la Copa del Mundo de Vela en Santander arrancará este viernes, 2 de junio, y se extenderá hasta el domingo 11, periodo durante el cual se sucederán once conciertos, música ambiental y a cargo de djs, conferencias, exhibiciones, espectáculos y animación para el público infantil y familiar.

La programación a desarrollar forma parte de la III Semana Internacional de la Vela de la ciudad, que coincide con las primeras pruebas de la Copa España J-80 que se celebrará en la Bahía entre el 2 y el 4 de junio.

El objetivo es dinamizar el frente marítimo, ofrecer una alternativa de ocio para que el público pueda disfrutar de forma paralela a la competición deportiva e implicar a vecinos y visitantes en este evento internacional.

La programación arrancará este viernes a las 18 horas, en el escenario principal de Gamazo, -entre la Escuela Técnica de Náutica y el Palacio de Festivales-, donde cada día se concentrarán la mayor parte de las actividades.

Ha sido presentada este martes por el concejal de Deportes, Juan Domínguez, quien ha destacado como "punto fuerte" la ceremonia de apertura, que tendrá lugar el domingo, día 4, a las 19.00 horas, en Gamazo.

El acto estará dirigido por la presentadora y actriz Ane Igartiburu y el periodista Jesús Mazón, e incluirá un concierto de Celtas Cortos, a las 20.30 horas, y un espectáculo pirotécnico a partir de las 22.30 horas.

Entre semana las actividades lúdicas comenzarán cada día a las 18 horas, mientras que los fines de semana se celebrarán de 12 a 14 horas, y por la tarde, desde las 17 horas.

Además, este viernes comenzarán su actividad también las carpas comerciales y hosteleras del frente marítimo, instaladas entre Gamazo y el Palacete del Embarcadero, que abrirán cada día desde las 12 horas y en las que el público podrá encontrar 50 comercios, -especializados mayoritariamente en moda, artículos deportivos y de náutica, seguros, catering o artesanía-, y 12 establecimientos hosteleros. Tanto el área de Gamazo como la zona de carpas ofrecerá wifi gratuito.

ONCE CONCIERTOS

El programa social apuesta por la música con propuestas para todos los gustos y edades, que incluirán grupos locales y nacionales de todos los estilos musicales.

Al concierto de Celtas Cortos, con el que se abrirá la celebración de la Copa del Mundo de Vela, se unirán los directos de Melopea (surf music), Antonio Borja (flamenco fusión), Blue Yeyés (pop rock nacional de los 60), Chebú (jazz, folk and soul), 4 de copas (pop rock), Los Limones (Indie), Marlango (pop con influencias del jazz y blues), Barei (pop, soul y funk).

Por su parte, The Gordini y Guruchaga serán los encargados de clausurar el evento, el domingo, día 11, desde las 20 horas.

Además Jimmy Dj Saxo & Poly DJ, Mario Pérez, Berni Dj, Luis Avín, Chema Armengou y Go Music amenizarán cada día la zona del escenario, y en todo el frente marítimo habrá música ambiental y pasacalles como los que protagonizarán la agrupaciones Afro Sound System o Granujas a todo ritmo.

Respecto a las actividades de animación para el público familiar, se han previsto un espectáculo de magia a cargo de Raúl Alegría y los espectáculos 'Fantasía Disney' y 'Canciones del Verano'.

CICLO DE CONFERENCIAS DEPORTIVAS Y EXHIBICIONES

La programación incluirá también un foro de conferencias de temática deportiva, en el Palacio de la Magdalena.

Se trata de las jornadas 'Fútbol e imagen de ciudad', a cargo de Be Up, que se celebrará el lunes, 5 de junio, a las 10 horas; 'Deporte femenino, indicador de modernidad de un país', con Go Fit, el martes, día 6, desde las 10.45 horas; y 'Runner o lesionado. Claves del éxito', dirigida por Marisma Wellness y prevista para el jueves, 8 de junio, a las 19 horas.

Igualmente, el programa ofrecerá exhibiciones deportivas así como una exposición de modelismo y regatas, con la colaboración de la agrupación Mil Velas, en el Parque de Las Llamas.

Toda la programación puede consultarse en el portal del Ayuntamiento de Santander, en la web oficial de Turismo de Santander y estará disponible además en los centros municipales. También se repartirá a partir del viernes en la zona de Gamazo y zona comercial y hostelera del frente marítimo.