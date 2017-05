The Zombies, Jim Jones y más de 30 bandas tocarán en el festival GetMad en cuatro salas de Mañanas

Etiquetas

Solo una semana para que GetMAD! Festival abra sus puertas en Malasaña con

The Zombies, Jim Jones & The Righteous Mind, Kadavar, The Parrots y más de 30 conocidas bandas del rock underground nacional e internacional se dará cita los días 26 y 27 de mayo en cuatro salas del centro del madrileño barrio de Malasaña.

El próximo martes comenzarán las actividades del festival en la pop-up store que GetMAD! instalará en Cientoypico (Calle Velarde, 14)

Shopping, ruta gastronómica, radio live y ruta nocturna complementan la oferta de esta segunda edición.

La sala BUT recibirá a los míticos The Zombies, una de las formaciones en activo con más historia de la música popular gracias a clásicos como 'Time Of The Season' o 'She's Not There', pero también a la brillante reencarnación de Jim Jones -sus Righteous Mind- o a unos Atom Rhumba que vuelven este año de lo más profundo del underground "para demostrar por qué son una de las bandas de querencias norteamericanas más admiradas del país", ha señalado la organización del evento en un comunicado.

Por su parte, la sala Changó Live acogerá la programación más próxima al hard-rock y metal, con los berlineses Kadavar y su hard-rock con toques psicodélicos como uno de sus grandes reclamos. Los belgas Oathbreaker, que harán parada en GetMAD! en sala mediana dentro de una gira que les está llevando por grandes festivales de media Europa, o los suecos Horisont también estarán presentes en una sala cuyas entradas específicas están a punto de agotarse.

En las dos salas pequeñas del festival --Maravillas y Taboo-- tocarán los Parrots --que volverán después de su extensa gira europea- y también nuevos nombres nacionales e internacionales como The Goon Sax (AUS/pop), Dune Rats (AUS/punk-pop), Vulk (Bilbao/punk) o Tall Juan (USA/punk-power pop).

Para acceder a estos conciertos, la organización del festival tiene a la venta diversos tipos de entrada, con acceso a las diferentes salas del circuito. Las últimas unidades están a la venta desde 25 euros en getmadfestival.es.

Además, GetMAD! cuenta en esta segunda edición con actividad paralela de carácter gratuito. Junto a los comercios participantes en la ruta shopping y de comercio, los garitos más míticos de Malasaña --La Vía Láctea, Tupperware, Madklyn-- acogerán pinchadas a cargo de algunas de las bandas del festival: The Parrots, Froth, Tall Juan.

Por otro lado, el viernes 26 la sala El Paracaidista (C/La Palma, 10) acogerá la emisión en directo de El Sótano. El programa comandado por Diego RJ en Radio 3 contará con invitados especiales y 100% GetMAD!.

La pulsera del festival podrá recogerse a partir del martes a las 12 horas en la pop-up store que la organización abrirá en el número 14 de la calle Velarde, donde también se podrá disfrutar de una Estrella Damm de forma gratuita, participar en concursos y mucho más, han anunciado los promotores.