WAS se incorpora al carte de MUWI Wine Music Fest17

El grupo WAS se incorpora a las confirmaciones de MUWI Wine Music Fest 2017 de hace unas semanas, con The Excitements, Kokoshca, Amatria y Shinova, y lo hace, como dicen desde la organización, "por la puerta grande como uno de los indiscutibles cabeza de cartel de la segunda edición".

Las piezas del puzzle comienzan a tejer un sólido y atractivo cartel que reúne a lo más representativo de la escena musical actual y que podremos disfrutarlo en el excepcional entorno de Bodegas Franco-Españolas en el festival de verano de La Rioja.

Si algo caracteriza a WAS es la búsqueda y el inconformismo con encasillarlos, fusiona disciplinas e instrumentos para interpretar un repertorio lleno de éxitos como los que le auparon al primer puesto en el concurso de bandas emergentes en el Festival de Benicàssim (FIB) en 2005 con su primer nombre de guerra: We are standard.

Tras imponerse en 2009 en la votación de los MTV como mejor grupo español frente a Fangoria, Macaco, Nena Daconte y Russian Red y siguen explorando su vertiente más versátil: banda sonora a un corto de Paco León, versionar a los Clash, actuar como DJs, todo es válido para enriquecer su música y revolucionar sus actuaciones.

En 2016 dan un nuevo giro a su carrera, para certificarlo, el grupo cambia de denominación (ahora son WAS, a secas) y, en su nuevo disco, 'Gau Ama', aparcan las guitarras, reducen baterías y apuestan todo a un pop electrónico con raíces folk, al estilo del afamado grupo británico Crystal Fighters.

El resultado es un disco evasivo que 'incita a bailar' y que se mueve alrededor del 'sonido Madchester', esta vez en los orígenes de la discoteca The Hacienda, y el techno de Chicago y Detroit.

En sus directos cuentan con Deu Txakartegui (frontman) como perfecto maestro de ceremonias que sabe como nadie qué tecla pulsar para que sus actuaciones sean memorables. Desde sus primeros temas con un rock bailable hasta sus recientes éxitos como Irrintzi han añadido matices de calidad a su nuevo y maduro sonido fruto de sus inquietudes musicales.

El pasado mes de enero recibieron el premio Vicious Music Awards en la categoría de "Mejor banda electro-acústica" del país. La revista Zarata Mondo Sonoro, ha colocado su último álbum, "Gau Ama", en el número uno del ranking de los mejores disco editados en 2016 y fueron uno de los pocos grupos españoles que actuaron en la pasada edición de Bilbao BBK Live.

Y llegan a MUWI con 9 nominaciones a los Premios de la Música Independiente en las categorías de: Mejor artista, canción del año, mejor álbum y mejor directo entre otros.

Con la confirmación de WAS la programación da un salto de calidad que seguro que atrae a los incondicionales de este tipo de festivales que nació en 2016 con la idea de convertirse en el Festival de verano de referencia de La Rioja al vivir una experiencia global del 24 al 27 de agosto en la que se mezclará gastronomía, vino y música.