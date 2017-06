Los festivales veraniegos Zinemaldia, Jazzaldia y la Quincena Musical generan 46 millones de euros a San Sebastián

Etiquetas

Goia afirma que los festivales son también "riqueza y capital social, humano y económico para la ciudad"

El Festival internacional de Cine de San Sebastián-Zinemaldia tiene un impacto para la ciudad cercano a los 30 millones de euros, el Festival de Jazz-Jazzaldia, en torno a 11 millones, y la Quincena Musical, alrededor de cinco millones. A la vista de estos datos, el alcalde, Eneko Goia, ha señalado que los festivales son también "riqueza y capital social, humano y económico para la ciudad".

El Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado este viernes los festivales que se celebrarán durante este verano de 2017, una oferta que refuerza y consolida su posicionamiento como Ciudad de Cultura y Festivales. Comenzando por el Jazzaldia y pasando por la Quincena, Kutxa Kultur Festibala y finalizando con el Zinemaldia, la ciudad se prepara para recibir a miles de personas dispuestas a disfrutar de una "amplia, variada y rica oferta cultural".

Eneko Goia ha presentado los hitos fundamentales de la programación de los Festivales de verano de la ciudad acompañado por sus máximos responsables: Miguel Martín (Jazzaldia), Patrick Alfaya (Musika Hamabostaldia), José Luis Rebordinos (Zinemaldia) y Bea Rodríguez (número dos de Kutxa Kultur Festibala).

El primer edil ha remarcado que la apuesta de la ciudad por la cultura tiene uno de sus máximos exponentes en los festivales de verano, "que año tras año consiguen mantener y mejorar el nivel de la anterior edición, lo que nos convierte en un referente del verano cultural europeo".

El alcalde cree que este elenco de citas culturales ofrece una oferta amplia, ecléctica, para todos los públicos y "que consigue algo muy difícil: concita el aplauso de los expertos y el respaldo masivo del público". "Ello es un indicador de nuestra fortaleza: somos una ciudad viva y rica, y prueba de ello es que tenemos unos festivales que funcionan y que atraen a miles de personas", ha resaltado.

APOYO A PEQUEÑOS FESTIVALES

Donostia Kultura ha presentado además la línea de apoyo económico a pequeños festivales, desde la asunción que el respaldo a otros eventos de menor repercusión, pero con cada vez mayor aceptación y dirigidos hacia nichos de interés requieren del respaldo institucional.

Durante el resto del año la ciudad cuenta con una amplia oferta cultural. Además de la programación habitual en los distintos espacios escénicos, San Sebastián organiza diversas citas como Dferia, Olatu Talka, La Semana de Cine Fantástico y de Terror, Cine y Derechos Humanos, Surfilmfestival, Dock of the Bay, Literaktum, o el recién anunciado festival de música electrónica Dantz.

El 52 Heineken Jazzaldia se celebrará entre el 20 y el 25 de julio de 2017. Los nombres de Herbie Hancock, Bryan Ferry, The Pretenders y Wayne Shorter son las cabezas de cartel de una programación que acogerá más de 140 actuaciones en 17 escenarios diferentes.

Un año más, el festival presentará un esquema y oferta similar al que ha venido ofreciendo en las pasadas ediciones, con conciertos en la Plaza de la Trinidad, Auditorio del Kursaal, Playa de la Zurriola, Terrazas del Kursaal, Teatro Victoria Eugenia, Museo de San Telmo, y Nauticool. La presencia "destacada y numerosa" de grupos y artistas vascos con más 35 propuestas locales, volverá a constituir el 52 Heineken Jazzaldia en la "mayor y mejor panorámica del jazz vasco", han destacado sus promotores.

Este año, la presencia de grupos europeos se intensifica y oficializa en una sección dedicada al Jazz Europeo en el Teatro Victoria Eugenia. Las matinales del Museo de San Telmo acogerán los homenajes a Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk, que nacieron en 1917, y a John Coltrane que falleció en 1967.

78 QUINCENA MUSICAL

La 78 edición de la Quincena Musical de San Sebastián comenzará el 1 de agosto y finalizará el 30 del mismo mes. Durante estos 30 días el festival ofrecerá 94 citas, enmarcadas en un total de 12 ciclos, que se desarrollarán principalmente en San Sebastián, así como en otras localidades de Gipuzkoa, Álava, Navarra y País Vasco francés.

Por un lado, tres orquestas internacionales harán su debut en la presente edición: BBC Philharmonic, Orchestre Philharmonique du Luxembourg y Cincinnati Symphony Orchestra. Por el otro lado, cinco maestros harán las labores de director por primera vez en la Quincena. Entre ellos destaca la presencia del valenciano Gustavo Gimeno y de la primera mujer que dirige en la Quincena, la taiwanesa Yi-Chen Lin. La joven directora conducirá la obra "Las Bodas de Figaro".

Este año se podrán escuchar obras que jamás han sido interpretadas y habrá un nuevo ciclo llamado "Jueves de Música en San Telmo" que acogerá propuestas de música de cámara.

DONOSTIA KUTXA KULTUR FESTIBALA

La próxima edición de Donostia Kutxa Kultur Festibala se celebrará los próximos días 15 y 16 de septiembre de 2017 en el nuevo escenario del Hipódromo de San Sebastián. Con este cambio, el Festival abrirá un nuevo ciclo de cinco años, manteniendo la identidad de ser un evento familiar, "original, único y divertido".

Con aforo para 8.000 personas, desde primeras horas de la tarde se alternarán conciertos en sus cuatro escenarios (alguno de ellos bajo carpas de circo) con numerosas novedades que se irán anunciando en las próximas semanas. El recinto será más cómodo, acogiendo también las sesiones electrónicas nocturnas en el nuevo escenario Paddock.

Donostia Kutxa Kultur Festibala pretende ser una gran fiesta alrededor de la música independiente "orgullosa" de llevar a la ciudad grandes bandas internacionales como The Jesus and Mary Chain, The Hives o The Divine Comedy junto a un "increíble" elenco de formaciones locales.

ZINEMALDIA

Por su parte, la 65 edición del Festival Internacional de Cine de Donostia/San Sebastián se celebrará del 22 al 30 de septiembre. En esta edición se hará una apuesta fuerte por los nuevos talentos, se fortalecerán el Encuentro de Estudiantes y el Foro de Coproducción Europa-América Latina, habrá nuevas actividades de Industria y, "por supuesto, estrellas de todo el mundo" pasearán por su alfombra roja.

"Un buen Festival de Cine es una mezcla de películas, industria y glamour, es decir, un punto de encuentro para artistas, profesionales de la industria cinematográfica y los espectadores", han destacado sus organizadores.