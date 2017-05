'No me pises que llevo chanclas' encabeza el cartel del MiaQue Fest 2017 de Porcuna

Etiquetas

'No me pises que llevo chanclas' encabeza el cartel del MiaQue Fest 2017, que se celebrará en Porcuna (Jaén) el primer fin de semana de agosto. Junto a la formación sevillana y a la espera de nuevas confirmaciones, los asistentes podrán disfrutar de Shirley Davis & The Silverbacks y Los Aslándticos, grupo éste que actuará como invitado en la final del Concurso de Bandas Emergentes (CBE).