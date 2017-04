La nueva edición de Starlite Marbella contará con 28 conciertos

Etiquetas

Starlite, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella cierra el cartel de su edición más extensa hasta la fecha con un total de 28 conciertos en el auditorio. Serán 45 días ininterrumpidos de música y entretenimiento, que tendrá lugar del 13 de julio al 26 de agosto.

Starlite reunirá en el escenario de su auditorio a artistas nacionales e internacionales. Así, entre los conciertos destacan Anastacia --15 de julio--, Art Garfunkel --16 de julio--, Juan Luis Guerra --18 de julio-- y Anna Netrebko --19 de julio--.

También subirán al escenario de Starlite Marbella Elton John --20 de julio--, Manuel Carrasco --21 de julio--, Pancho Céspedes y Pablo Milanés --22 de julio--, The Bootleg Beatles --25 de julio--, Pretenders --26 de julio--, Disney in Concert --30 de julio--, Carlos Vives --31 de julio--, Joaquín Sabina --1 de agosto--, Luis Fonsi --2 de agosto--, Miguel Bosé --4 de agosto-- y The Cranberries --5 de agosto--.

Malú --6 de agosto--, CantaJuego --7 de agosto--, Ainhoa Arteta y Dwayne Croft --8 de agosto--, Ana Torroja --9 de agosto--, Eros Ramazzotti --10 de agosto--, Dani Martín --11 de agosto--, Niña Pastori y Antonio Carmona --12 de agosto--, Andrea Bocelli --15 de agosto--, Ben Harper --16 de agosto--, Noche Movida --18 de agosto--, Mago Pop --22 de agosto--, Jason Derulo --24 de agosto--, y de nuevo Manuel Carrasco --25 de agosto-- no faltarán en Starlite.

Además este año Starlite cuenta con un nuevo formato de conciertos, las Starlite Sessions, que tendrán lugar en el espacio Sessions del festival, a un precio único de 25 euros y que serán a las 22.30 o las 02.00 horas, según han recordado desde la organización a través de un comunicado.

Los artistas actuarán en un espacio aún más reducido y en los que el público podrá disfrutar de ellos mientras baila, cena o se toma una copa. Morat, 13 de julio y 26 de agosto; Sebastián Yatra, el 16 de julio; Xantos, 22 julio; Piso 21, el 25 de julio; Mikel Erentxun, el 27 de julio; Antonio José, 29 de julio; Gipsy Kings & A Dos Veas, 3 de agosto; DVicio, 17 de agosto; El Arrebato, el 19 de agosto; y Álvaro Soler, el 20 de agosto, son ya parte de esta nueva apuesta musical.

Starlite Marbella nació en 2012 como una propuesta cultural y social. En sus cinco años de vida, Starlite Marbella ha conseguido reunir a más de 100 de artistas, 500 celebridades y más de medio millón de personas.