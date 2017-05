ANDALUCÍA. SEIS FINALISTAS DE CUATRO PROVINCIAS COMPETIRÁN EN EL CONCURSO MUSICAL DE LA ONCE EL PRÓXIMO 15 DE MAYO

Etiquetas

Tres solistas de música rap, jazz y clásica de Almería, Algeciras y Córdoba, y tres grupos de pop y jazz y una rondalla procedentes de Granada, Algeciras y Puerto Real aspirarán a ganar la VI edición del Concurso Musical ONCE Andalucía el próximo 15 de mayo, que convoca el Consejo Territorial de la Organización Nacional de Ciegos.Este año se han presentado 14 solistas y cinco grupos musicales procedentes de cuatro provincias andaluzas al concurso, que tiene como objetivo la integración del colectivo de personas ciegas y deficientes visuales y de los trabajadores de la ONCE con personas videntes a través de la música y el descubrimiento de nuevos valores artísticos.En la categoría de individual llegan a la final Raúl Martínez, con el nombre artístico de ‘Ciego del rapper’, que presenta el tema ‘Siempre lo mismo’, compuesta por él, un repaso crítico a ritmo de rap a las dificultades de las barreras que tienen que sortear las personas ciegas en su día a día en la ciudad de Almería.Virginia Mendoza, de Algeciras, interpretará la canción ‘Tu amor’ con un toque de jazz y el cordobés Raúl Roldán interpretará al piano la pieza ‘El bosque de los sentidos’, compuesta también por él.En cuanto a grupos, ‘María José y Pedro’ interpretarán ‘El sitio de mi recreo’, de Antonio Vega, con María José Muñoz, afiliada a la ONCE, como voz y acompañada a la guitarra con Pedro Morillo, también voz, trabajador de la ONCE, los dos de Granada. Asimismo, el grupo T.J. Blues Band, de Algeciras, integrado por José Reyes, armónico, afiliado a la ONCE, y Tirso Roche, saxofón, interpretarán el tema ‘Isn’t she lovely?’, y desde Puerto Real, también en la provincia de Cádiz, participará la Rondalla de Cádiz, con el tema ‘My way’, que cantarán Mercedes Muriel (laúd), José Fernández (guitarra) y Manuela Martínez (bandurria), los tres afiliados, y José Carlos Arjona (bandurria), trabajador de la ONCE. La gala de entrega de premios, que presentará la presentadora del programa ’75 minutos’ de Canal Sur TV Beatriz Díaz, tendrá lugar el lunes 15 de mayo a las 18.00 horas en el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, en Sevilla, y arrancará con la actuación del pianista sevillano Víctor Gómez, ganador en la edición del año pasado en la categoría individual.El jurado, presidido la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, está integrado este año por la cantante Coraluna, ganadora en la segunda edición de este certamen, el compositor musical Juan Manuel Mantecón, la vicepresidenta del Consejo Territorial, Rosario de las Mercedes López, los consejeros territoriales Inmaculada Adrián, Francisco Abad, Milagros Rodríguez y Francisco Cabrera, y el jefe de Prensa de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Gresa.