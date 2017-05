El coro infantil Amadeus-IN ofrecerá un concierto en Zafra para conmemorar el Día Internacional de los Museos

Etiquetas

El coro infantil-juvenil Amadeus-IN ofrecerá un concierto en Zafra (Badajoz) el próximo viernes, 19 de mayo, con motivo del Día Internacional de los Museos dentro del ciclo de música coral 'The Children Singers'.

La agrupación Amadeus-IN, que interpretó el pasado 9 de mayo, día de Europa, la 'Oda a la alegría' de Beethoven ante Felipe VI en la entrega del Premio Carlos V, será la encargada de interpretar un programa de música coral infantil-juvenil en la capilla del Museo-Convento de Santa Clara en Zafra a las 20,00 horas.

El coro de "más de una treintena de niños y jóvenes", dirigido por Alonso Gómez Gallego y a quien le acompañan José Luis Pérez (piano), Paco Ruiz (flauta travesera) y Alberto Pérez (percusión), interpretará una selección de temas religiosos y otros como "Aranjuez, con tu amor", "Let it be", "With or without you" o canciones infantiles como "Las mañanitas" o "Kuku ué".

En su última actuación en la capital pacense esta agrupación consiguió llenar un aforo "próximo a las 500 personas", además de tener vídeos en youtube con "más de 37.000 reproducciones", según informa el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral en nota de prensa.

Este concierto se acogerá al formato definido para el ciclo 'The Children Singers', iniciado ya el pasado año desde el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral con el objetivo de desarrollar el Plan de Acción Extremadura y su Música en "edades tempranas".

Este formato, que sustituye el "antiguo Música e Infancia", ofrecerá un repertorio "fresco y renovado" que apuesta "sin complejos" por acercar la música a los jóvenes y a las personas "menos especializadas".

Por ello, en este proyecto coral se pretende enseñar a los jóvenes valores presentes en la música tales como el respeto, la amistad, el compañerismo, la constancia, la disciplina o el afán de superación.

En este certamen, refundado en 2016, han participado ya otras agrupaciones corales como la 'Escolanía Pueri Angelorum' de Campanario, el 'Coro Infantil La nota' de Santa Amalia y el coro 'Amadeus-IN' en los conciertos ofrecidos en Llerena, Campanario, Guareña, Puebla de la Calzada, Badajoz, Cantabria y Madrid.

Por ello, el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral agradece la colaboración "estrecha" del Museo Santa Clara de Zafra y la asociación cultural 'Coro Amadeus', de Puebla de la Calzada, así como al Ayuntamiento de Zafra y al Convento Santa Clara de la localidad.