'Espiga, Cosecha Cultural' llegará a 75 pueblos de Palencia con una programación con 137 propuestas

El programa 'Espiga, Cosecha Cultural' que la Diputación va a poner en marcha un año más trae esta edición nueve actividades más y llegará a 17 localidades a mayores que con respecto al pasado año, además de otras propuestas especiales por la celebración de centenarios y eventos.

Así, el concierto inaugural tendrá lugar este domingo 25 de junio en la iglesia de san Hipólito de Támara de Campos a las 20.30 horas, contará con las actuaciones de la Coral Vaccea y la Orquesta Filarmónica 'Pallantia' y se retransmitirá por streaming.

Así lo ha manifestado este miércoles la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y la diputada de Cultura, Carmen Fernández, durante la presentación del programa que contará con música, magia, cine, comedia o trova para todos los gustos y públicos.

"137 propuestas, a través de ocho programas que llegará a 75 localidades" ha apuntado Armisén, que componen un programa "maravilloso" y que hace de Palencia "un destino cultural de primer orden" ha añadido, lo que motiva a los que vuelven a su pueblo y a los que eligen Palencia para pasar unos días de descanso.

En concreto son 17 conciertos y actuaciones musicales en las 'Puestas de Sol. Atardeceres Musicales' en el Patio de Palacio; 21 conciertos de Órgano; 19 en el Festival de Música Provincia de Palencia; 25 Conciertos Sentidos; 4 actuaciones en 'Al Son de las Estrella's; 8 actuaciones del ciclo 'Castillo Mágic'o; 18 de 'Juglares, Trovadores, Trovadores y Comediantes del siglo XXI' y 24 'Noches de Cine'.

A las que hay que añadir otras 80 actividades educativas, recreativas y lúdicas ofrecidas por la Diputación palentina dentro del programa Cultura a la Romana 2017, para que todos los públicos disfruten del espacio monumental Villa Romana La Olmeda.

Uno de los programas que ha sufrido más cambios es el de 'Puestas de Sol en el Patio de la Diputación', que comienza el lunes 26 de junio y finaliza el 21 de agosto y se estructura en 17 actuaciones (14 musicales para adultos y 3 para público familiar). Además, de actuaciones infantiles denominadas Titiripatio, exclusivas de títeres.

Este año como novedad hay venta de entradas en taquilla y on line al precio de 7 euros y 10 euros si es on line, y de 3 € (mismo precio on line) a personas mayores de 65 años, familias numerosas, jóvenes y estudiantes, personas con discapacidad y personas en situación de desempleo, mientras que las entradas para el Titiripatio son gratuitas.

Según ha explicado Fernández, este cambio viene dado por la falta de aforo y la petición del propio público, que muchas veces se quedaba fuera. Asimismo, se debe a la "alta calidad" de los grupos que actúan en el mismo, ya que con el precio de la entrada "no se cubre ni el 70 por ciento" de los que cuesta traerlos, ha afirmado.

'De Juglares, Trovadores y Comediantes del siglo XXI' da vida a los pueblos a través de la magia, los títeres, el teatro y la música al estilo de tiempos antiguos, desde el 2 de julio al 25 de agosto.

25 localidades acogerán otros tantos conciertos en 'Con-ciertos Sentidos' donde de nuevo la animación precederá los mismos. Música de diversos estilos para distintos públicos se sucederán desde el próximo día 1 de julio hasta el 30 de agosto. Las actuaciones comenzarán a las 21.30 horas.

La plaza de la localidad próxima a los entornos del Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero, albergará las ocho actuaciones de esta VI edición de 'Castillo Mágico', dos más que en la pasada, que vuelve a contar con la presencia de los magos más interesantes del momento: Los Taps, Román García, Héctor Mancha, Sasha Connie, Javi Cruz y Anahí, Nano Arranz, Bond y Huang Zeng. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 21.00 horas y se celebrarán entre el 4 de julio y el 22 de agosto. Se mantiene el carácter solidario de 1 euro de recaudación.

Por su parte, Monzón, Becerril, Ampudia y la Villa Romana será los escenarios de 'Al Son de las Estrellas', mientras 'Noches de Cine' recalará en 24 localidades entre el 30 de junio y el 19 de agosto.

El Festival de Órgano 'Provincia de Palencia', volverá a traer reconocidos organistas nacionales e internacionales a través de 21 conciertos en los principales templos de la provincia, que despiertan los acordes de un instrumento excepcional, el órgano ibérico entre el 14 de julio y el 18 de agosto.

Por último, el Festival de Música Provincia de Palencia dará de nuevo cita del 1 al 31 de agosto en 19 citas en el mismo número de localidades a los conciertos dedicados que ofrecerán un recorrido por la música clásica.