Estreno en Pamplona de un poema sinfónico con 180 voces infantiles a favor de Medicus Mundi

El Baluarte de Pamplona acoge el próximo sábado, 17 de junio (20 horas), el estreno absoluto del poema sinfónico coral 'Per agrum', obra del guipuzcoano Josu Elberdin, con texto en castellano y euskera de Josune López, que hace un recorrido por el Camino de Santiago a través de Navarra.

El concierto será a beneficio de Medicus Mundi, para apoyar los proyectos que realiza esta organización con ayuda del Ayuntamiento de Pamplona en la República Democrática de Congo, en Nicaragua y en la propia capital navarra.

El concierto contará con la participación de 180 voces infantiles pertenecientes a tres coros navarros (ikastola Paz de Ziganda, Escuela de Música de Noáin y Coro Rey Sancho del Instituto de Educación Secundaria de Tafalla), además del coro de niños aragoneses Amici Musicae. Estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica Goya de Zaragoza, con 60 instrumentistas, todos dirigidos por el titular de esta orquesta, Juan Luis Martínez. La escenografía corre a cargo de Ópera de Cámara de Navarra.

La Federación de Coros de Navarra promueve y produce este espectáculo. Las entradas están ya a la venta en la taquilla de Baluarte y por internet a través de la web www.baluarte.com, al precio de 10 euros.

Los pormenores del estreno han sido presentados en una rueda de prensa en la que han participado el compositor Josu Elberdin, el presidente de la Federación de Coros de Navarra, Carlos Gorricho, y el representante de Medicus Mundi Javier Pagola.

El título en latín del poema, 'Per agrum', significa "por el campo" y habla del anhelo que impulsa a quien peregrina y de sus ruegos para mantener la buena dirección y sentirse protegido.

Josu Elberdin Badiola, compositor, intérprete y pedagogo musical, ha explicado que el recorrido de su poema sobre el Camino de Santiago parte de "las dudas, las inquietudes y las alegrías" que surgen el primer día de peregrinación. "A partir de ahí, se desarrolla el camino", ha explicado, para apuntar que el poema esconde la idea de que "el camino no se acaba en Navarra, sino que continúa más allá, es una alegoría de la vida".

Javier Pagola ha explicado que la obra, compuesta por diez números, "describe también la relación con los diversos paisajes de Navarra que el camino atraviesa desde el Pirineo hasta las tierras bajas". El poema pasa por Roncesvalles, por Pamplona (donde hay un encuentro con los Sanfermines), por Puente la Reina o por Viana, entre otros rincones.

Por su parte, Carlos Gorricho, presidente de la Federación de Coros de Navarra, ha explicado que propuso a Josu Elberdin realizar este trabajo con la idea de "hacer crecer" a los niños de los coros infantiles y crear para ellos "un reto". "Los coros cogieron el reto a la primera. Han ensayado por separado y al juntar sus voces fue un brote de energía bestial, disciplinado y precioso", ha explicado.

Gorricho ha precisado que hicieron el sábado el ensayo en el auditorio de Zaragoza dado que "está abierto 355 días al año", algo que no ocurre con el Baluarte de Pamplona, según ha lamentado a preguntas de los periodistas. "Nos hemos tenido que ir en tres autobuses a Zaragoza con 180 niños", ha indicado, para explicar a continuación que no han pedido ensayar en el Baluarte porque, según ha dicho, hubieran recibido una respuesta negativa. "¿Quién nos va a abrir el Baluarte un sábado o un domingo? Lo Orquesta Sinfónica de Navarra no nos llama nunca, ni el Teatro Gayarre, ni el Baluarte en su programación", ha indicado.