El pianista Fazil Say debuta en el Palau de la Música con el ciclo sinfónico de la OSV

Etiquetas

El pianista y compositor turco Fazil Say debutará en el Palau de la Música Catalana el próximo 4 de febrero de la mano del ciclo de 'Sinfónicos en el Palau', que organiza la Orquesta Sinfónica del Vallès (OSV).

Say representará el programa 'Silence of Anatolia', una obra propia que compuso en 2001 por encargo de la Orquestra Nacional de Francia y que consta de cuatro movimientos: 'Silence of Anatolia', 'Obstinacy', 'Cadenza' y 'Elegy', ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

Además, el pianista de Turquía --considerado uno de los músicos contemporáneos más originales-- acompañará a la orquesta interpretando el 'Concierto para piano número 23' de Wolfgang Amadeus Mozart.

En la segunda parte del concierto, la OSV, conducida por Rubén Gimeno, entonará la 'Rapsodia Húngara número 2' de Franz Liszt y se cerrará el espectáculo con 'Els preludis', basados en una oda del poeta y política francés Alphonse de Lamertine, dentro de la colección 'Meditaciones poéticas'.

El programa de 'Sinfónicos en el Palau', que arrancó el pasado sábado con 'Los planetas de Holst y Star Trek', dirigido por Diego Martín, se alargará hasta el 3 de junio.