El Festival de Jazz tendrá a la Steve Gadd Band, Chucho Valdés y Barbara Hendricks

Kamasi Washington calentará motores del festival con un concierto en julio

El 49 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que se celebrará a partir del 17 de octubre, ha invitado a los artistas Chick Corea con la Steve Gadd Band, Chucho Valdés con Gonzalo Rubalcaba, Eliane Elias, Avishai Cohen y Barbara Hendricks.

Según ha informado la promotora The Project en un comunicado, también estarán The Bad Plus, Chano Domínguez con Stefano Bollani, Kenny Washington con Ignasi Terraza y Carles Benavent.

Esta edición que tendrá un concierto extraordinario el 24 de julio a cargo del compositor y saxofonista afroamericano Kamasi Washington, que calentará los motores a la espera de la llegada del festival en otoño.

Lila Downs, Kevin Johansen y Céu llenarán el festival de ritmos globales, mientras The Excitements y Cory Henry & The Funk Apostles propondrán el groove más contagioso.

León Benavente llegará con un "directo imponente"; La Locomotora Negra propondrá una interesante visita al barrio neoyorquino de Harlem, y Marco Mezquida protagonizará una particular Carta Blanca, presentando cuatro proyectos diferentes.

La sección 'De Cajón!' volverá con nombres del nivel de Tomatito Sexteto con José Mercé como invitado especial, Niño Josele, Duquende, Antonio Carmona, Chicuelo con Marco Mezquida y Rocío Márquez, y completan la primera tanda de artistas confirmados Rebecca Martin con la Orquesta Jazz de Matosinhos, SAI Trio, China Moses y Human Feel.

Estos nombres se suman a los conciertos ya anunciados de Diana Krall, Estrella Morente y The Waterboys, en un festival para el que la organización dispone de diversos abonos.