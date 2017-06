El Festival Jardins de Pedralbes empieza este lunes con Rufus Wainwright

Etiquetas

El certamen crece en días y en artistas y desplegará en los barrios conciertos en directo

El quinto Festival Jardins de Pedralbes arrancará este lunes con el cantautor neoyorquino Rufus Wainwright, en una edición que contará con The Beach Boys, Sting, Michael Bolton, Ludovico Einaudi y Belle and Sebastian.

El festival se abrirá este año a la ciudad de Barcelona, ya que algunos conciertos se retransmitirán gratuitamente en streaming en otros barrios de Barcelona --pantalla, moqueta y sillas incluidas--, gracias a un acuerdo con el Institut de Cultura de Barcelona (Icub), llevando el festival hasta el pie de sus hogares.

La cita crecerá en días y en artistas --pasa de 17 a 25 jornadas--, con un presupuesto de 3,4 millones de euros, y con una política de precios por la que 72,31% de las entradas costarán 50 euros o menos; además, contará con una mayor oferta gastronómica y de asientos a lo largo y ancho del jardín, para que el público viva más el bosque, según explicó el director, Martín Pérez.

El festival, que se celebrará del 5 de junio al 15 de julio, abrirá con el Wainwright, que repasará los hitos de su carrera, pero la inauguración oficial irá a cargo de la big band estable más antigua de Catalunya: La Locomotora Negra, con sus movidas interpretaciones de jazz.

Tres días más tarde, el 8 de junio, será el turno de Kool & The Gang, que regresan con un espectáculo trepidante, antes de que suene la primera voz española en el festival: Pasión Vega acompañada de la israelí Noa el 10 de junio, en el espectáculo 'Mediterráneas' fruto de la grabación de 'Sonata de luna en Marrakech'.

Tomará el relevo el rey de la balada pop Michael Bolton poniendo la nota dulce y romántica al festival el 13 de junio, a la vez que el certamen se teñirá de flamenco al día siguiente de la mano de India Martínez en una parada de su gira 'Tour Secreto'.

El turinés Ludovico Einaudi mezclará los sonidos del mundo con la música clásica en un concierto de presentación de su último disco 'Elements'; al día siguiente el festival se cerrará con el nuevo álbum de Manel, 'Jo competeixo', y ese fin de semana cerrará con el debut en el festival del grupo de indie pop Belle and Sebastian con su 'Girls in Peacetime Want to Dance'.

TONNY BENNET Y 2CELLOS

Llegados desde California, los veteranos The Beach Boys liderados por Mike Love, desplegarán sus éxitos el 20 de junio en una velada nostálgica de surf y rock'n'roll, dando paso al 'crooner' americano Tony Bennett.

Los virtuosos del violonchelo 2Cellos llevarán su nueva producción 'The Score' al festival junto a la l'orquestra autóctona Arts Symphony Ensemble; el cantautor country Kris Kristofferson actuará con Johnny Cash y Willie Nelson, y la británica Birdy desplegará su 'Beautiful Lies'.

Cerrará junio la banda francesa con raíces españolas Gipsy Kings con temas míticos como 'Bamboleo', a los que seguirá la gira 'En la memoria de la piel', de Rosana y el aterrizaje de Sting para repasar sus temas de siempre y del nuevo '57th& 9th'.

Las cantantes Broadway and West End Divas realizarán un recorrido a través de los tiempos teatrales; Jarabe de Palo recordará los éxitos que ya forman parte del imaginario popular; Air aportará la nota electrónica, y el pianista Yann Tiersen interpretará en solitario un viaje íntimo.

Enfilarán las últimas jornadas la voz de Roger Hodgson, el merengue y los ritmos cálidos de Juan Luis Guerra y el nostálgico Art Garfunkel.