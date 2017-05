El Festival de Torroella homenajeará a Achúcarro y dedicará un día a Monteverdi

Etiquetas

Grigory Sokolov, Hesperion XXI y Academy of Ancient Music, en la programación

El 37 Festival de Torroella de Montgrí (Girona) homenajeará al pianista bilbaino Joaquín Achúcarro, quien actuará por vigesimoquinto año consecutivo en el certamen, y dedicará un día a Claudio Monteverdi con tres conciertos en el 450 aniversario del nacimiento del compositor italiano.

En rueda de prensa este miércoles en Barcelona, la directora del festival, Montse Faura, ha explicado que en esta edición, que se celebrará del 28 de julio al 20 de agosto en el Auditori-Espai Ter y la iglesia de Sant Genís, vuelve a tener un gran peso la música antigua con siete conciertos que girarán alrededor de Johann Sebastian Bach, Monteverdi y Georg Philipp Telemann.

El concierto inaugural del festival será el 29 de julio con un concierto de Achúcarro --quien ha actuado en el certamen ininterrumpidamente desde 1993-- acompañado por la Orquestra Simfònica del Vallès, en el que interpretarán piezas de Claude Debussy, Edvard Grieg y Manuel de Falla, aunque el día anterior habrá un preámbulo a cargo del clavicémbalo Benjamin Alard que hará las Variaciones Goldberg de Bach.

El homenaje a Achúcarro se completará con el concierto final del 20 de agosto en el que sus discípulos Alessio Bax, Lucille Chung, Marta Espinós y Daniel del Pino interpretarán con la Orquesta de Cámara Amadeus de la Radio Polaca los conciertos para uno, dos, tres y cuatro pianos de Bach, unas piezas "difíciles" de ver.

GUITARRISTA DE TORROELLA

El siguiente concierto será el de los guitarristas Jorgen Skogmo y Jens Franke (2 de agosto) en el que realizarán una integral de la obra de Josep Ferrer i Esteve, músico toroellense, que recuperará la obra de este guitarrista del siglo XIX después de que Franke hallara un manuscrito aen la Royal Academy of Music de Londres.

Los siguientes conciertos serán de la Acadèmia 1750 (3 de agosto) con obras de Ludwig van Beethoven, Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart; Grigory Sokolov (8 de agosto) con piezas de Mozart y Beethoven; la Academy of Ancient Music (10 de agosto) con un programa dedicado a Telemann; el regreso al certamn de la Academy of Saint Martin in the Fields Chamber 17 años después; el Cuarteto Quiroga (16 de agosto), y Hespèrion XXI y Jordi Savall (17 de agosto) con las 'Folías Antiguas & Criollas'.

El festival dedicará el 6 de agosto a la figura de Monteverdi con tres conciertos de la Ensemble Le Fenice en tres escenarios diferentes de la población: Palau Solterra, la plaza de la Vila y la iglesia de Sant Genís, éste último con las "monumentales" 'vísperas' del compositor italiano.

Torroella se completa con 'Stabat Mater. The Vivaldi Project' (18 de agosto), en el que el grupo Soqquadro Italiano hace una reinterpretación contemporánea del 'Stabat Mater' de Antonio Vivaldi en un espectáculo que fusiona concierto, danza y teatro con el bailarín y cantante Vincenzo Capezzuto, y el concierto familiar 'El bosque de Grimm' (14 de agosto), de la compañía La Maquiné.

Además de la programación de conciertos, Torroella cuenta con el Fringe, que se celebra del 27 al 30 de julio, en el que ofrecerá una veintena de propuestas de jóvenes músicos con repertorios inéditos y poco frecuentes y voluntad de abrir puentes de diálogo.

El festival, que el año pasado tuvo una ocupación del 92,8% y 11.232 espectadores, tiene esta edición un presupuesto de 462.000 euros y las aportaciones públicas cubren el 68% del total.