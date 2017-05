Franco Battiato, James Rhodes, Salif Keita, Rachid Taha y Dulce Pontes, en Málaga en Terral 2017

Etiquetas

El siciliano Franco Battiato, el inglés James Rhodes, el malí Salif Keita, el argelino Rachid Taha y la portuguesa Dulce Pontes encabezan el programa de Terral 2017, un festival marcado por las aproximaciones a la raíz desde la más palpitante modernidad.

Vicente Amigo, que abre el cartel el 29 de junio en el Teatro Cervantes, los escoceses Capercaillie y la barcelonesa Mayte Martín completan un viaje musical por Europa y África que incluirá el 13 de julio en la plaza de toros de La Malagueta la cita más esperada, el concierto que abre la gira nacional del cantante de 'Centro di gravità permanente' y 'Bandiera bianca'. El festival finalizará el 7 de agosto en el Cervantes con el toque confesional e interactivo de James Rhodes.

Las presencias de Battiato y Rhodes son "las que sintetizan las esencias de este nuevo Terral", según han destacado desde la organización. El italiano es "el vivo ejemplo de conexión entre la vanguardia y el pop, de la búsqueda de la innovación partiendo del conocimiento de la tradición y las músicas populares". Su aparición en La Malagueta estará precedida de la actuación del cantautor Juri Camisasca, amigo y colaborador de sus filmes, óperas y discos, además de contar con una interesante trayectoria en el rock experimental transalpino.

La vertiente más emotiva está representada por Rhodes, capaz de trasmitir a públicos no habituados a la música del Romanticismo o el Barroco "todo el caudal de sensaciones que estas partituras llevan dentro", han señalado. Reverenciado por la crítica mundial por su particular estilo de 'stand-up', el pianista británico contará su historia de superación, hablará de los compositores que interpreta y firmará libros tras su actuación.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral; el diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Víctor González; y el gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, presentaron este miércoles el programa de Terral, que cuenta con "unos sonidos muy diferentes entre ellos", pero que invocan "todos a los sentidos, a las emociones, a las raíces y al mismo tiempo a la contemporaneidad y la experimentación".

La música cerebral y exploradora de Battiato, que desgranará en Málaga su "inigualable" cancionero junto a sus pianistas y por el Nuovo Quartetto Italiano, coincide en Terral 2017 con propuestas más energéticas y raciales como la de Rachid Taha y su electrizante conexión entre raï y rock.

Taha, natural de Orán, crecido en Lyon y asentado en París; combina los guitarrazos con electrónica 'down tempo' y efluvios árabes. Junto a la vanguardia de Battiato, a la singular 'clásica' de Rhodes y al inconformista rock bereber de Taha, Terral apelará a la música más enraizada y espiritual con Dulce Pontes, personaje clave en "la renovación del fado" que estará acompañada en el Teatro Cervantes por el guitarrista esteponero Daniel Casares, y con una figura fundamental de la música africana, Salif Keita.

Keita, intérprete albino procedente de Mali, tocará y cantará junto a cuatro músicos y dos vocalistas en un espectáculo intimista que resumirá su carrera, mientras que Pontes, natural de Montijo (Portugal) nos traerá 'Peregrinação', un trabajo en el que los textos de Fernando Pessoa se encuentran con música de Rodrigo y Albéniz y el fado con tangos, cantigas y guitarras flamencas.

La vertiente más innovadora del flamenco estará representada por dos de las figuras del género, el guitarrista Vicente Amigo y la cantaora Mayte Martín. El cordobés acude con su incursión en la 'jondura' más ancestral, con un 'Memoria de los sentidos' que incluye seguiriyas y tientos; mientras que y la barcelonesa mostrará su faceta emocional con la mixtura de sonidos flamencos y clásicos de 'Tempo rubato'.

Las melodías y timbres celtas de Capercaillie completarán el programa de este Terral 2017. La banda escocesa, fundada en los años 80 por Donald Shaw y la vocalista Karen Matheson, presentará en Málaga 'At the heart of it all' (2014).

El resultado es un trayecto que parte de Córdoba con Vicente Amigo, que toca el 29 de junio; pasa por Barcelona con Mayte Martín, el 30 de junio; Montijo-Bragança con Dulce Pontes, el 1 de julio; Orán-París con Rachid Taha, el 7 de julio; recorre el oeste de Escocia con Capercaillie, el 9 de julio; llega a Italia con Battiato, el 13 de junio; y finaliza en Londres con Rhodes, el 7 de agosto.

Las entradas para todos estos conciertos salen este martes a la venta en los puntos oficiales del Teatro Cervantes. Todas las actuaciones se celebrarán a las 20.30 horas en el Teatro Cervantes salvo la de Franco Battiato y Camisasca, que cantarán en la plaza de toros de La Malagueta desde las 22.00 horas.