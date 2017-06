El saxofonista Ray Gelato, estrella del XVI Festival Internacional de Jazz en el Lago de Atarfe

Etiquetas

Una de las leyendas del swing, el saxofonista y vocalista británico Ray Gelato, y su cuarteto de acompañamiento The Enforcers, serán los encargados de inaugurar la XVI edición del Festival Internacional Jazz en el Lago que organiza el Ayuntamiento de Atarfe los días 7 y 8 de julio.

El paraje natural de la Ermita de los Tres Juanes albergará un año más los conciertos del Festival Jazz en el Lago, uno de los atractivos culturales del verano en Granada que apuesta por artistas consolidados del jazz internacional y por formaciones locales con amplia trayectoria musical, como es el caso de la Big Band Atarfe.

La actuación de Ray Gelato, el viernes 7 de julio, vendrá precedida por la música de New York Bojaira Proyect, banda que mezcla la improvisación del jazz con el flamenco. El cartel se completa con los dos conciertos previstos para el sábado 8 de The Sweet Ramblers, grupo influenciado por el estilo New Orleans, y la Big Band Atarfe que rendirá tributo a las grandes mujeres de la época dorada del jazz gracias a la colaboración especial de la cantante y compositora Roko, ganadora de varios concursos televisivos.

El cartel de este año es obra del artista Juan Vida, galardonado la edición pasada con el premio honorífico del Festival Jazz en el Lago por "su labor constante en la difusión del jazz a través de su trabajo como diseñador gráfico en los carteles de los grandes eventos musicales del género jazzístico de toda la provincia".

Durante la presentación en el Palacio Condes de Gabia, el alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, ha subrayado la importancia que a lo largo de estos dieciséis años ha tenido el festival en la labor de proyección al exterior de lo mejor de las músicas populares de distintos países. "El festival de jazz es un evento cultural que identifica al municipio y contribuye a su promoción", ha precisado el alcalde, quien ha agradecido a la Diputación la cesión del espacio para la presentación y el apoyo de los distintos patrocinadores --Vigilsa, Covirán, Cruzcampo y Coca Cola-- que hacen posible el evento musical.

Por su parte, la concejal de Cultura e Igualdad de Atarfe, Fabiola García Montijano, ha invitado a los aficionados al jazz, y de la música en general, a que visiten el entorno de la ermita de los Tres Juanes, "una lugar privilegiado al aire libre con la vista más espectacular del área metropolitana". García Montijano ha destacado el programa musical de la Big Band Atarfe y Roko, que rinde tributo a las grandes voces femeninas del jazz.

El asesor técnico del festival, Juan Carlos Roldán, ha desglosado la programación de la presente edición, destacando el "esfuerzo que se ha hecho en esta edición por contar con músicos de reconocida trayectoria en el mundo del jazz y apoyar de igual manera a las formaciones locales que dedican su tiempo a la divulgación de este género musical", según ha informado el Ayuntamiento de Atarfe en una nota tras la presentación.

Considerado el "padrino" del swing, Ray Gelato visita Atarfe con su recién grabado disco 'Energy!', que incluye un amplio repertorio de swing con referencias al boogie, rhythm and blues y rock clásico.

En sus espectáculos en directo mantiene la esencia y tradición de los grandes artistas del jazz de los años 40 y 50, y devuelve al jazz sus componentes de humor y entretenimiento.

En esta gira aparca la relación con su anterior banda de acompañamiento The Giants y se presenta en formato cuarteto con The Enforcers, donde él se encarga del saxo tenor y la voz; Gunther Kurmayr, del piano; Ivan Kovacevic, al contrabajo; y Martí Elías, a la batería

El sonido del saxo tenor de Gelato, influenciado por figuras importantes dentro del jazz como Ike Quebec e Illinois Jacquet, unido a su estilo como cantante y a sus habilidades como showman, lo convierten en uno de los principales representantes de la música swing en nuestros días.

El concierto de Ray Gelato vendrá precedido de la actuación de New York Bojaira Proyect, banda que mezcla la improvisación del jazz con la emoción del flamenco, con gran aceptación por parte del público y crítica. Esta original fusión, que tiene sus raíces en el flamenco tradicional y que combina con elementos armónicos del jazz, le ha permitido compartir experiencias con músicos de renombre mundial (David Liebman, Don Friedman, Cecil Bridgewater, Phil Woods, Danilo Pérez, Bill Dobbins o Machito) por distintos continentes.

New York Bojaira nace de la aportación del pianista andaluz Jesús Hernández, que consigue su propio lenguaje a partir de sus experiencias con el flamenco, el jazz, la música clásica o la brasileña. Le acompañan Tim Ferguson (contrabajo), Mark Holen (batería) y el cantaor y flautista Alfonso Cid. El cuarteto se completa con invitados como los saxofonistas Joel Frahm o Peter Brainin, y la bailaora Auxi Fernández.

El sábado 8 de julio se abrirá con el concierto de The Sweet Ramblers, una banda nacida en Granada de Hot Jazz/Dixie, estilo New Orleans. El cuarteto está formado por experimentados músicos de la escena del jazz, el swing, o el blues, coincidiendo todos "en su pasión y estudio del jazz más tradicional y enérgico nacido en New Orleans en las primeras décadas del siglo XX".

El cierre del festival correrá a cargo de la Big Band Atarfe, que contará con la cantante y compositora Roko como invitada especial para homenajear a las principales artistas de la época dorada del jazz.

Con formación ampliada a 31 músicos, la Big Band Atarfe ha querido contar con Roko, una de las mejores voces del momento, ganadora de varios concursos de televisión, con la que quiere ofrecer un concierto especial e innovador en homenaje a las grandes figuras femeninas del jazz como Nina Simone, Shirley Bassey, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y Billie Holiday, entre otras.