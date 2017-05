La mezzosoprano Joyce Di Donato presenta en el Teatro Real 'En Guerra y paz', inspirado tras los atentados de París

Etiquetas

La mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato ofrecerá el próximo viernes 2 de junio a las 20.00 horas el concierto 'En guerra y paz, armonía a través de la música', cuya idea surgió tras los atentados de París en noviembre de 2015 y con el que, a través de la música barroca, reflexiona "sobre la desesperación y la esperanza".

Este concierto está integrado en el ciclo Voces del Real. Concebido como una propuesta artística que trasciende el concierto clásico convencional, DiDonato se ha rodeado de un grupo de artistas que han colaborado en el diseño del espectáculo.

Así, la parte instrumental estará interpretada por la formación barroca Il Pomo d'Oro, con dirección musical de Maxim Emelyanichev. Sobre la escena las proyecciones del artista visual Yousef Iskandar y la coreografía de Manuel Palazzo desarrollarán el discurso narrativo articulado por una selección de arias de Händel y Purcell, entre otros.

El programa está vertebrado por dos conceptos antagónicos: la guerra y la paz. La primera parte, centrada íntegramente en la guerra, se abrirá con el aria 'Scenes of Horror, Scenes of Woe', del oratorio Jeptha, de Händel. A partir de ese momento, del compositor alemán se escucharán también arias de Rinaldo y Agripina, junto a otras de Andromaca, de Leonardo Leo y Dido and Aeneas, de Henry Purcell.

Completarán esta parte piezas instrumentales barrocas de Emilio de' Cavalieri (la 'Sinfonia da Rappresentatione di anima e di corpo'), Henry Purcell ('Chacona en Sol menor para tres violines y continuo') y Carlo Gesualdo ('Tristis est anima mea. Tenebrae Responsoria No. 2').

Tras el descanso, llegará 'The Indian Queen', de Purcell, y 'Susanna y Rinaldo' de Händel, previas a la obra instrumental 'Da pacem, Domine' del compositor estonio Arvo Pärt.

DiDonato mantiene una estrecha relación con el Teatro Real, en cuyo escenario dio los primeros pasos de su carrera en Europa, interpretando a Angelina en 'La cenerentola' (2001). Desde entonces ha protagonizado tres óperas -'Ariadne auf Naxos' (2006), 'Idomeneo re di Creta' (2008) y 'Der Rosenkavalier' (2010)- y dos conciertos --uno con Les talents lyriques (2008) y otro con Il complesso barroco (2013)--.

El concierto de Joyce DiDonato en el Teatro Real será el primero de su gira por España, que incluye actuaciones en Barcelona y Oviedo junto a Il Pomo d'Oro.