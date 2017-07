El ciclo 'Julio Musical' se inicia este domingo con la cantaora Rocío Márquez y el viologambista Fahmi Alqhai

Etiquetas

El recinto Eduardo Ocón propone también una nueva velada musical de la mano de la banda municipal

El auditorio de la plaza de armas del Castillo de Gibralfaro acoge este domingo a las 22.00 horas el inicio del ciclo Julio Musical 2017, que se extenderá hasta el sábado 29, con el gran concierto que ofrecerán la cantaora onubense Rocío Márquez y el violagambista sevillano Fahmi Alqhai.

Rocío Márquez es una de las cantaoras con mayor proyección del panorama flamenco actual. Con su voz clara y de exquisita sensibilidad, sus trabajos discográficos y sus actuaciones han recibido los aplausos y el reconocimiento dentro y fuera del flamenco.

Fahmi Alqhai es considerado uno de los más importantes intérpretes de viola de gamba actual y, junto a su orquesta, Accademia del Piacere, ha recibido aplausos en los más importantes escenarios del mundo. Su espíritu de renovación dentro de la interpretación de la música antigua es fruto de una concepción personal, comunicativa y abierta a la fusión y al mestizaje cultural.

Es así como nace el concierto 'Diálogos de viejos y nuevos sones' que ofrecerán juntos Rocío Márquez y Fahmi Alqhai, acompañados de Rahmi Alqhai (Viola da gamba) y Agustín Diassera (Percusión).

Galardonado con el premio Giraldillo a la innovación en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016, el programa lleva al oyente al encuentro entre Monteverdi y la petenera, entre los cantes de ida y vuelta y la 'Bambera de Santa Teresa', entre la nana sobre 'El Cant dels Ocells' y la siguiriya.

JAZZ Y SWING

La capital, en esta ocasión en el recinto Eduardo Ocón, propone también este domingo, a partir de las 21.00 horas, una nueva velada de sus 'Noches de música en el parque', donde la banda municipal de música ofrecerá una hora de ritmos como el bolero, el swing, el jazz o el mambo.

Bajo la dirección de Francisco Vallejo Amaro, la banda municipal comenzará el concierto interpretando la obertura de una las principales obras del teatro musical norteamericano, 'Strike Up the Band', un musical de sátira política estrenado en 1927, debido al genio del neoyorkino George Gershwin; a continuación se oirá el 'Bolero for band', obra del también norteamericano Glenn Osser.

También llegará el momento de realizar un 'Saludo al jazz americano', mediante una pequeña suite con cuatro temas, según el arreglo de Sammy Nestico, uno de los grandes arregladores musicales norteamericanos para big bands. Continuará con una pieza que recupera el sentido y el aire del blues ya en su título, 'New York, 1927', escrita por otro arreglista y compositor, Warren Barker.

El siguiente compositor que se escuchará será Ludwig Van Beethoven, pero en un arreglo muy especial del músico y compositor holandés Rob Van Reijsmerdal. Llegará entonces el 'Tributo al conde (Count Basie)', nueva aparición en la noche de Sammy Nestico, quien fue precisamente arreglista de este músico americano, mediante el arreglo de cuatro obras que Basie convirtió en suyas.

El concierto finalizará a ritmo de mambo, con la interpretación de uno de los más famosos, 'At the mambo inn', obra de referencia del género, compuesta por el cubano Mario Bauzá y los americanos Grace Simpson y Bobby Woodlen.