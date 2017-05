El guitarrista Kurt Rosenwinkel presentará el martes en el Lope de Vega su último proyecto, 'Bandit 65'

Etiquetas

El Teatro Lope de Vega de Sevilla acogerá este próximo martes 16 de mayo, a las 20,30 horas, el concierto del guitarrista Kurt Rosenwinkel, que presentará su último proyecto, el trío 'Bandit 65'.

Según informa el Ayuntamiento hispalense en una nota, Kurt Rosenwinkel se inició en el mundo de la música a través del piano, que utiliza todavía ocasionalmente durante la composición, para luego a la edad de 12 años pasarse a la guitarra.

Inicialmente, su modo de improvisar estuvo influido por guitarristas como Pat Metheny y John Scofield, pero sucesivamente ha emergido su estilo personal con un fraseo suelto y lineal, parecido al de músicos de los años 40 y 50 como Lennie Tristano. Su lenguaje musical y sus acordes son "muy complejos y avanzados", inspirados también por artistas como George Van Eps y Ben Monder.

Asistió a la Berklee School of Music durante dos años y medio antes de abandonarla para hacer giras con Gary Burton, por aquel entonces uno de los "grandes" del jazz. Seguidamente, se trasladó a Brooklyn, donde continuó madurando y se convirtió en "uno de los guitarristas de más relieve de su generación" tocando con 'The Human Feel', 'Paul Motian's Electric Bebop Band', 'Joe Henderson Group', y el 'Brian Blade Fellowship'.

En 1995 recibió el premio 'Composer's Award', del National Endowment for the Arts y firmó con Verve Records. Desde entonces ha tocado y registrado, ya sea como líder o como acompañante, con artistas del calibre de Mark Turner, Brad Mehldau, Joshua Redman, Chris Potter, Jeff Ballard, Eric Harland, Aaron Parks, Seamus Blake, Jason Lindner, Danilo Pérez, Aaron Goldberg y muchos otros. Su álbum de 2005, 'Deep Song' (2005), tiene también la participación de Mehldau y Joshua Redman. Entre sus álbumes dignos de nota encontramos 'The Enemies of Energy', 'The Next Step' y el más experimental 'Heartcore'.

En el 2012 se publicó el doble álbum 'Star Of Jupiter', con Aaron Parks al piano, Eric Revis al contrabajo y Justin Faulkner a la batería. En 2014, puso en marcha su último proyecto, el trío 'Bandit 65?, formado por el propio Rosenwinkel, el también guitarrista Tim Motzer y el baterista Gintas Janusonis, que revisa algunos aspectos de la psicodelia de los años 60 del siglo pasado. "Un sorprendente paisaje sonoro creado con impactantes improvisaciones y algo de electrónica, jugando con la estética vibrante de la década prodigiosa".

La próxima, y última, cita del Ciclo de Jazz en el Teatro Lope de Vega será el martes 5 de junio con el compositor, cantante y laudista tunecino Dhafer Yousseff, según avanza el Ayuntamiento sevillano.