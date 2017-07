La Reina Letizia inaugura el próximo viernes los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la FPA

Etiquetas

La Reina Letizia inaugurará el viernes 21 de julio los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias (FPA), en el auditorio Príncipe Felipe a las 11.30 horas.

Según consta en la agenda oficial de la Familia Real, la Reina visitará Oviedo un mes después de haber visitado Langreo y Avilés en otro encuentro organizado por la Fundación. Este año, el encuentro con Doña Letizia se celebrará en el Auditorio, en lugar de en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, donde venía teniendo lugar el encuentro en ediciones pasadas.

La Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias inició su andadura en 1990, cuando la institución auspició el traslado a Oviedo de la orquesta de cámara Los Virtuosos de Moscú y de seis destacados profesores (Gaiane Pogossova, Tsiala Kvernadze, Alexei Mijlin, Alexander Fedorchenko, Victor Afanassiev y Yuri Nasushkin).

Desde entonces, el respaldo de la Fundación Princesa de Asturias a la actividad musical docente y orquestal del Principado se ha intensificado, con el apoyo a numerosas iniciativas pedagógicas, algunas de ellas gestadas directamente por miembros del equipo de profesores de Los Virtuosos.

Tras años de colaboración, en 2005, con motivo de la celebración del XXV aniversario de los Premios Príncipe de Asturias y recogiendo la iniciativa de Yuri Nasushkin, la Fundación creó la Escuela Internacional de Música.

Las clases son impartidas por un prestigioso profesorado internacional y la Escuela cuenta con la participación, como profesores invitados, de algunos de los más destacados músicos del mundo, entre los que se encuentran figuras galardonadas con los Premios Príncipe de Asturias, lo que la convierte en una escuela diferente al resto de las existentes en España.

Desde 2005 han impartido docencia en ella profesores de instituciones como la Academia de Música de Detmold (Alemania), el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, el Superior de Música de Ginebra, la Escuela Superior de Música Robert Schuman de Düsseldorf, la Academia Superior Estatal Rusa Gnesin de Moscú, el Conservatorio de Música y Danza Rubin de Jerusalén, el Real Conservatorio de Mons (Bélgica), la Guildhall School of Music and Drama de Londres, la Escuela Superior de Música de Oporto (ESMAE), la Yehudi Menuhin School (Reino Unido), la Juilliard School de Nueva York y el Royal College of Music de Londres.

A través de cursos de verano, clases magistrales, así como de ciclos de conferencias y seminarios, la Escuela apuesta por convertir al Principado de Asturias en un referente nacional e internacional en la enseñanza musical, acercando a Asturias a jóvenes talentos y a los mejores especialistas músico-instrumentales.