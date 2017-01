El grupo Luar Na Lubre celebra este sábado en Atarfe sus treinta años de carrera musical

Etiquetas

El centro cultural Medina Elvira de Atarfe (Granada) acoge este próximo sábado 4 de febrero la actuación del grupo gallego Luar Na Lubre en su gira de presentación del disco recopilatorio con el que recorren sus treinta años de carrera musical.

Considerada una de las bandas de referencia de la música 'folk' en España, el grupo gallego ha incluido en este trabajo sus grandes clásicos pero también temas "escondidos" y tesoros "no habituales", según la información facilitada por el Ayuntamiento de Atarfe.

Luar Na Lubre ha sido premiada en numerosas ocasiones con reconocimientos tanto a nivel gallego y local, como a nivel estatal, con nueve Premios de la Música concedidos por la Academia de las Artes y de la Música o con los dos discos de oro por dos de sus trabajos al superar las 50.000 copias vendidas en cada uno de ellos.

El primero de esos discos ('Plenilunio') fue entregado por Mike Oldfield en su casa de Londres, y allí fue donde el músico británico hizo su versión de 'O Son Do Ar', retitulándolo como 'The Song of the Sun' e incluyéndolo como track número 1 de su álbum 'Voyager' en el año 1996.

Este momento fue decisivo para la historia de la banda, ya que abrió la posibilidad de que su música fuese conocida por un público más amplio.

Una de las sorpresas del trabajo que presentan este sábado en Atarfe es una versión del mítico tema 'Fonte do Araño', compuesta por el músico y creador gallego Emilio Cao, considerado uno de los maestros de la música de Luar Na Lubre; con una visión diferente de la original pero que guarda las esencias fundamentales de la que compuso el autor.

Otras novedades dentro de esta celebración de treinta aniversario son las versiones actualizadas de tres temas, ya grabados anteriormente en sendos trabajos, como la clásica irlandesa 'Morrison's Jig' de la que el grupo hizo una nueva versión diferente con nuevos arreglos y la colaboración del acordeonista gallego Víctor Iglesias, el 'O soldado desgraciado' con arreglos renovados y con nueva sonoridad gracias a las posibilidades técnicas actuales, y también 'Dun tempo para sempre', una melodía hecha sobre un poema inspirado en la cultura celta.