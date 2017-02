UB40, Jamie Cullum, Ara Malikian, Carlos Vives, Leiva y Love of Lesbian, en los Conciertos de Viveros en Valencia

Etiquetas

Las entradas salen a la venta el 20 de febrero y se instalarán grandas, césped y habrá un espacio gastronómico

Los grupos internacionales UB40, Jamie Cullum, Alpha Blondy, Madeleine Peyroux, Chick Corea & Bela Fleck o Carlos Vives junto a los nacionales Love of Lesbian, Leiva, o Celtas Cortos son algunas de las propuestas que actuarán este año en los Jardines de Viveros con motivo de la Gran Feria de Valencia.

Así, lo han anunciado este martes el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, acompañado del promotor Julio Martí en rueda de prensa para presentar el avance de la programación de "Los conciertos de la Gran Feria 2017", que hasta el momento reúne un total de 14 conciertos que reúne grandes artistas internacionales, nacionales y de la escena valenciana.

Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo día 20 de febrero en la web concertsdevivers.com por un precio que oscila entre los 12 euros y los 40 euros. Además, este año se mejorará las infraestructuras del recinto de Viveros con la instalación de gradas y césped y se ofrecerá asimismo un completo espacio de gastronomía durante la realización de los conciertos.

Fuset ha explicado que han presentado el avance de la programación cuatro meses antes para facilitar la asistencia tanto del público nacional e internacional ya que se les da tiempo suficiente para que puedan programarse sus vacaciones para presenciar estos conciertos que se ofertan a precios "mucho más reducidos" que los de grandes ciudades como Barcelona o Madrid.

Por su parte, el promotor Julio Martí ha destacado que se quiere convertir a los Concerts de Vivers como "la gran referencia cultural de julio en el arco mediterráneo" con "una propuesta variada, amplia, moderna y dinamizadora".

El festival arranca el viernes 30 de junio con Txarango, una nada de referencia del mestizaje musical, que presentará su nuevo disco. Completarán el cartel del concierto Vadebo y la banda de hip hop Pupil·les Dilatives. El gran músico contemporáneo británico Michael Nyman actuará con su banda el lunes 3 de julio con un concierto celebración de los 40 años en el que repasará sus grandes trabajos.

La banda española Love of Lesbian, la segunda más seguida en España, actuará el 6 de julio. El día siguiente, viernes 7, será el turno del Rototom Launch Party con la presencia de Alpha Blondy, una de las leyendas del reggae contemporáneo, junto a Iseo & Dodosound with the Mousehunters.

La "incomparable" voz del jazz contemporáneo Madeleine Peyroux subirá al escenario el miércoles 11 de julio con nuevo disco 'Secular Hymns'. La joven trompetista Andrea Motis completa el cartel. El artista Leiva, uno de los 10 más seguidos en el panorama nacional, presentará su nuevo disco 'Monstruos' el jueves 13.

El mago del violín Ara Malikian vuelve a Valencia para presentar 'La increíble historia del violín' el viernes 14 de julio. El sábado se podrá escuchar una de las grandes voces de África, Salif Keita, en un concierto benéfico en el que parte de la recaudación se destinará a dar apoyo jurídico a personas refugiadas. La gran figura del jazz internacional Chick Corea junto al gran instrumentista Bela Fleck se unen de nuevo el lunes 17 de julio para celebrar el histórico disco 'The Enchantment'.

UB40, se estrenan en Valencia

El "auténtico referente" del regaae-pop UB40 tocará por primera vez en Valencia el miércoles 19 de julio. El jueves será el turno de la música alternativa y de las bandas valencianas con Riot Propaganda, Zoo y Atupa. El sábado 22 de julio será la coche celta con la presencia del Mago de Oz, celtas Cortos, Ars Amandi y Irish Treble.

Una de las voces reconocidas del Jazz internacional Jamie Cullum, capaz de interpretar desde Rihanna hasta White Stripes, subirá al escenario el lunes 24 de julio mientras que la música latina y 'La bicicleta' de Carlos Vives cerrarán el festival el 25 de julio.