Ricky Martin, Antonio Orozco, Jarabe de Palo y Raphael, este sábado en la capital andaluza

El cantante Ricky Martin llega este sábado al Estadio de la Cartuja de Sevilla en el marco de su gira 'Ricky Martin In Concert' en una jornada en la que la capital andaluza albergará además un concierto de Antonio Orozco en el Auditorio Rocío Jurado, el Teatro Lope de Vega acogerá la actuación de Jarabe de Palo y Raphael ofrecerá en Fibes su tercer concierto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Así, el puertorriqueño, que agotó el pasado 23 de febrero todas las entradas en un solo día, aunque posteriormente se pusieron a disposición de las fans nuevas localidades para este concierto previsto inicialmente para el pasado fin de semana, actuará en el Estadio de la Cartuja a partir de las 22,00 horas, aunque la apertura de puertas tendrá lugar a las 19,30 horas.

Ricky Martin presenta un espectáculo, cuyo montaje comenzó el pasado lunes, que cuenta con extraordinarios juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición; una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical; cambios de vestuario y vibrantes coreografías, complementan la proyección escénica del artista, quien desde el primer momento cautiva la atención del público.

Éxitos como 'Come With Me', 'She Bangs', 'La Mordidita', 'Tal Vez', 'Livin' la Vida Loca' 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'Cup Of Life', 'Asignatura Pendiente' y su reciente 'Vente Pa' Ca', entre otras, son parte del repertorio que sus seguidores podrán disfrutar en esta nueva gira.

Por su parte, el catalán Antonio Orozco llegará a partir de las 22,00 horas al Auditorio Rocío Jurado con 'Tour Destino', una gira que arrancó el pasado mes de noviembre, con la que recorrerá los principales escenarios de España presentando los temas de su último álbum y haciendo un repaso a su extensa discografía.

Orozco es uno de los cantantes y compositores más prolíficos del pop español, en los últimos años atesora números 1 en las listas de éxitos con 'Estoy hecho de pedacitos de ti', 'Llévatelo', 'Devuélveme la vida', 'Es mi soledad', 'Siempre imperfectos', 'No hay más', 'Hoy seré' o 'Mi héroe', entre otros.

JARABE DE PALO "AGOTA ENTRADAS"

Asimismo, el Teatro Lope de Vega acoge este sábado, a las 20,30 horas, el último trabajo de Jarabe de Palo, '50 palos', un espectáculo que ya cuelga el cartel de "entradas agotadas" y en el que el cantante, bajo un ritmo de jazz, interpretará todos sus grandes éxitos.

Aprovechando el 50 cumpleaños del propio cantante, Pau Donés, y el 20 aniversario de la banda, el mítico grupo Jarabe de Palo se sube a los escenarios de los teatros más importantes de toda España en los meses de abril y mayo para presentar un espectáculo que promete ser el más especial de toda su trayectoria.

Cada actuación presenta una escenografía limpia y muy cuidada que está presidida por un piano de cola y un set de percusión a un lado y el cantante al otro. Detrás, situados al fondo, otros músicos, encargados del violonchelo y el violín, ayudan a crear un sonido único y diferente pensado exclusivamente para la gira, pero que a la vez respetan la estructura y la esencia de cada una de las canciones tal y como se dieron a conocer.

Todas las citas pretenden generar una experiencia cercana y muy emotiva para todos sus asistentes que, además, podrán disfrutar de imágenes proyectadas en una gran pantalla a modo de mini-películas que acompañarán continuamente a la música.

Finalmente, el cantante Raphael ofrecerá este sábado, a partir de las 21,00 horas, su tercer y último concierto en Fibes con su gira 'Loco por cantar', en la que presentará su reciente disco 'Infinitos Bailes'. Lanzado en noviembre de 2016, este álbum cuenta con canciones inéditas compuestas por Bunbury, Iván Ferreiro, Dani Martín, Mikel Izal, Rozalén, Pablo López, Vanesa Martín y Manuel Carrasco, entre otros. Además, ya es disco de oro en nuestro país.