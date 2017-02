Max Richter pone música a las obras de Virginia Woolf: "Son tiempos difíciles y se escuchan ecos del siglo pasado"

Etiquetas

El compositor alemán Max Richter presenta su álbum 'Three worlds: music from Woolf works' (Deutsche Grammophon), en el que pone música a obras emblemáticas de la escritora británica --'La señora Dalloway', 'Orlando' y 'Las olas'--, que se suicidó en 1941 en plena II Guerra Mundial, una época en la que el músico ve muchas similitudes con la actual.

"El discurso político es deprimente y se escuchan ecos del siglo pasado que precedieron a la II Guerra Mundial, lo que es complicado de entender. Son tiempos difíciles y un reto para todos", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el músico alemán.

'Three worlds: music from Woolf works' ha acompañado la coreografía del ballet 'Woolf Works', estrenado en la Royal Opera House --y proyectado el pasado miércoles 8 de febrero en diversos cines de toda España-- y en el que ha trabajado junto al coreógrafo Wayne McGregor. Richter ha reconocido que la música fue "el punto de partida" de esta obra, y los movimientos de la pieza se trabajaron después.

"Posteriormente, se planteó el problema de la adaptación al álbum, porque no iba acompañada de coreografía y tenía que buscar una fórmula diferente", ha señalado. En este caso, el disco --que previsiblemente saldrá en formato vinilo el próximo mes de marzo-- se compone de tres partes --al igual que el ballet-- y cuenta con las voces de las actrices Gillian Anderson y Sarah Sutcliffe.

Pero además hay también una 'sorpresa' en la apertura del álbum en forma de voz de la propia Virginia Woolf, que el compositor ha conseguido recuperar gracias a una grabación de la BBC del año 1937, fruto de varios meses de investigación para recuperar material sobre la artista.

"LAS COSAS PEQUEÑAS SON LAS GRANDES COSAS"

Richter vuelve a utilizar sonidos cotidianos y de la naturaleza --algo habitual en sus trabajos--, con especial atención al ruido de las olas. "Es una constante en mis discos y disfruto con la música del día a día: las cosas pequeñas son las grandes cosas", ha señalado.

Los títulos de las canciones sirven al músico alemán para dibujar su propio hilo argumental en torno a las obras de Woolf. Mientras algunos son más evidentes --como en 'Tuesday', que abre con la fecha de la carta de suicidio de la autora, en martes--, en otros juega con los argumentos de las novelas, tal y como ocurre en 'The Tyranny of Symmetry' ('La tiranía de la simetría').

"Quería que los títulos tuvieran una dimensión literaria también y, en ese caso, se puede ver que es la historia que hay detrás de 'Orlando', una novela rompedora y visionaria. La tiranía de la simetría es esa idea de control en la que vivimos, somos una sociedad obsesionada con esto y Orlando se escapó de ello", ha indicado.

EL FLUJO DE CONCIENCIA

Por este disco planea también la técnica del 'flujo de conciencia' que Woolf aplicaba a muchas de sus obras y que Richter considera que es "algo natural con lo que trabajan muchas veces los músicos". Asimismo, 'Three worlds: music from Woolf works' traslada un estado desasosegante, asociado a la vida de la escritora. "Este disco habla del lugar que ocupa la creatividad en nuestras vidas", ha añadido.

Richter vuelve a alternar música clásica con electrónica, una decisión similar a las de otros discos. "Para mi no son estilos diferentes. Los compositores de hoy tienen a su alcance nuevos lenguajes y herramientos y no entiendo por qué deberíamos deternos en 1900 a la hora de crear música", ha defendido.

Autor de varias bandas sonoras y canciones que suenan en series y películas (entre las últimas, en la película 'The arrival', con 'The nature of daylight'), Richter ha adelantado que ya está trabajando en una nueva composición para el film 'Hostiles', de Scott Cooper. Además, ofrecerá a lo largo de 2017 varios conciertos de su álbum 'Sleep'.